Церемония открытия мемориала жертвам теракта в ‭«Крокус Сити Холле». Террористический акт в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Погибли 145 человек

Названа дата первого заседания по делу о теракте в «Крокусе» Суд по делу о теракте в «Крокусе» начнется 4 августа в здании Мосгорсуда

Второй Западный окружной военный суд начнет рассматривать по существу уголовное дело в отношении 19 исполнителей и соучастников теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в понедельник, 4 августа, заявила пресс-секретарь суда Ирина Жирнова. По ее словам, процесс будет проходить в одном из зданий Мосгорсуда, дело будет слушать коллегия из трех судей, передает ТАСС.

Судебный процесс по уголовному делу о теракте в «Крокусе» в отношении 19 фигурантов будет проходить в одном из зданий Московского городского суда. Первое заседание запланировано на сегодня в 11:00 мск, — сказала Жирнова.

Заседание начнется в открытом режиме, сам судебный процесс — в закрытом, поскольку в материалах содержится секретная информация. В суде будут приняты беспрецедентные меры безопасности.

Ранее стало известно, что почти половина жертв теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье погибли из-за пожара в концертном зале, это примерно 70 человек. У них не было огнестрельных или каких-либо других ранений.

До этого оказалось, что исполнитель теракта в «Крокус Сити Холле» Шамсидин Фаридуни за несколько месяцев до совершения преступления получил на свой банковский счет почти 2 млн рублей. Уточняется, что он израсходовал более 1,8 млн.

Также выяснилось, что исполнители теракта в «Крокусе» покинули его, так как у них заклинило оружие. Рюкзаки с пришедшими в негодность автоматами Калашникова злоумышленники выбросили. При этом трое из четырех исполнителей теракта находились под действием наркотических веществ. Они настаивают, что после употребления некой жидкости «общались с воинами Аллаха».

Кроме того, фигуранты дела о теракте хранили оружие, боеприпасы и взрывчатку в семи квартирах, расположенных в разных российских регионах: четыре в Каспийске, две в Екатеринбурге и одну в поселке Путилково Красногорска. Они пользовались этими помещениями с начала июня 2023 года по конец марта 2024-го.