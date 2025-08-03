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03 августа 2025 в 07:09

Стало известно, от чего погибла половина жертв теракта в «Крокусе»

Порядка 70 из 149 жертв теракта в «Крокусе» погибли в пожаре

Сгоревшее здание «Крокус Сити Холла» Сгоревшее здание «Крокус Сити Холла» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Почти половина жертв теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье погибла от пожара в концертном зале, это примерно 70 человек из 149, следует из материалов уголовного дела. Уточняется, что у них не было огнестрельных или каких-либо других ранений, передает ТАСС.

Причина смерти этих погибших — термоингаляционная травма (ожог верхних дыхательных путей) в сочетании с интоксикацией окисью углерода (угарным газом), сказано в документах. Остальные погибли от ран, при этом есть люди, причину смерти которых установить не удалось.

В результате террористического акта опасности гибели были подвергнуты не менее 1971 посетителя здания «Крокус сити холл», не получившие телесных повреждений, — уточняется в материалах.

Ранее стало известно, что исполнитель теракта в «Крокус Сити Холле» Шамсидин Фаридуни за несколько месяцев до совершения преступления получил на свой банковский счет почти 2 млн рублей. Из них он израсходовал более 1,8 млн.

Также выяснилось, что исполнители теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» покинули его, так как у них заклинило оружие. Рюкзаки с пришедшими в негодность автоматами Калашникова злоумышленники выбросили, покидая горящее здание.

Кроме того, уроженцев Ингушетии Хаваж-Багаудина Алиева и Батыра Кулаева объявили в розыск за помощь и снабжение оружием через тайники исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». При этом в базе МВД номер их уголовной статьи не указан.

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