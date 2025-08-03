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03 августа 2025 в 07:11

Раскрыто, где террористы из «Крокуса» хранили свое оружие

РИА Новости: фигуранты дела «Крокуса» хранили оружие в Каспийске и Красногорске

Церемония открытия мемориала жертвам теракта в ‭«Крокус Сити Холле». Террористический акт в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Погибли 145 человек Церемония открытия мемориала жертвам теракта в ‭«Крокус Сити Холле». Террористический акт в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Погибли 145 человек Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Фигуранты дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» хранили оружие, боеприпасы и взрывчатку в семи квартирах, расположенных в разных российских регионах, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы судебного дела. Речь идет о Каспийске, Красногорске и Екатеринбурге.

Отмечается, что террористы использовали четыре квартиры в Каспийске, две в Екатеринбурге и одну в поселке Путилково Красногорска. Они пользовались этими помещениями с начала июня 2023 года по конец марта 2024-го.

Ранее сообщалось, что исполнитель теракта в «Крокус Сити Холле» Шамсидин Фаридуни за несколько месяцев до совершения преступления получил на свой банковский счет почти 2 млн рублей. Уточняется, что он израсходовал более 1,8 млн.

Также стало известно, что исполнители теракта в «Крокусе» покинули его, так как у них заклинило оружие. Рюкзаки с пришедшими в негодность автоматами Калашникова злоумышленники выбросили, покидая горящее здание. При этом трое из четырех исполнителей теракта находились под действием наркотических веществ. Они настаивают, что после употребления некой жидкости «общались с воинами Аллаха».

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