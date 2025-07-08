Учитель музыки без трусов и следователь-насильник: дикие ЧП за день

Учитель музыки без трусов и следователь-насильник: дикие ЧП за день

В Москве задержали подозреваемого в изнасиловании ученицы педагога музыкальной школы, под Новосибирском бывшего следователя обвинили в педофилии, в Ленобласти трое молодых людей похитили мужчину и избили его в заброшенном здании — NEWS.ru рассказывает про громкие новости из рубрики «Происшествия» за день.

Учителя музыки обвинили в изнасиловании девочки-подростка

В Москве задержали преподавателя музыкальной школы имени Докшицера Рината Рахметулова. С соответствующим заявлением в полицию еще в декабре 2024 года обратилась мать пострадавшей девочки.

Родительница рассказала, что мужчина надругался над ее ребенком три года назад. Тогда девочке было 15 лет. Со слов пострадавшей, в злополучный день Рахметулов повез девочку на занятие в репетиторий, но в итоге они оказались в отеле. Именно так и случилось растление.

«Ребенок был настолько растерян, шокирован, когда преподаватель, которого она уважала и которому доверяла, появился голым, что не смогла закричать, защитить себя», — рассказала журналистам мать.

Мать рассказывает, что после произошедшего состояние ее дочери начало ухудшаться. В декабре 2024 года она обратилась к психологу. Тогда же мать узнала об изнасиловании. Семья обратилась к юристу, и родители решили написать заявление в полицию. Сейчас мужчина находится под домашним арестом.

Экс-следователя подозревают в изнасиловании девочки

В Венгеровском районе Новосибирской области задержали 39-летнего мужчину по имени Виталий, подозреваемого в насильственных действиях в отношении несовершеннолетней, передает НГС со ссылкой на свой источник. По данным издания, за несколько месяцев до задержания подозреваемый уволился с должности следователя в управлении СКР по Венгеровскому району.

Уточняется, что преступление против половой неприкосновенности 14-летней девочки было совершено несколько лет назад. Какая мера пресечения была избрана в отношении мужчины, не сообщается.

Юноши увезли мужчину в заброшенное здание и избили

Трое парней из Ленинградской области избили и похитили 23-летнего молодого человека. Поводом стала ревность одного из злоумышленников, девушка которого общалась с пострадавшим.

Молодого человека отвезли в заброшенное здание в деревне Кукуй. Сначала злоумышленники избили парня, затем поместили его в багажник машины и увезли в лес. Там его удерживали и отобрали телефон на сумму 11,5 тысячи рублей.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Отец потерпевшего сумел прервать преступление, начав преследование похитителей и обратившись в полицию. Вскоре правоохранители обнаружили заявителя и его 23-летнего сына в лесу неподалеку от деревни Авдетово.

Полиция задержала подозреваемых — 21-летнего жителя деревни Соснинки, 18-летнего жителя Киришей и 18-летнего уроженца Новгородской области. На старшего из задержанных заведено уголовное дело о похищении человека. Он ранее уже был судим: за кражу в несовершеннолетнем возрасте и сбыт имущества, добытого преступным путем. Сейчас он также подозревается в новой краже.

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