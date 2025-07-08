Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 июля 2025 в 19:30

Учитель музыки без трусов и следователь-насильник: дикие ЧП за день

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Москве задержали подозреваемого в изнасиловании ученицы педагога музыкальной школы, под Новосибирском бывшего следователя обвинили в педофилии, в Ленобласти трое молодых людей похитили мужчину и избили его в заброшенном здании — NEWS.ru рассказывает про громкие новости из рубрики «Происшествия» за день.

Учителя музыки обвинили в изнасиловании девочки-подростка

В Москве задержали преподавателя музыкальной школы имени Докшицера Рината Рахметулова. С соответствующим заявлением в полицию еще в декабре 2024 года обратилась мать пострадавшей девочки.

Родительница рассказала, что мужчина надругался над ее ребенком три года назад. Тогда девочке было 15 лет. Со слов пострадавшей, в злополучный день Рахметулов повез девочку на занятие в репетиторий, но в итоге они оказались в отеле. Именно так и случилось растление.

«Ребенок был настолько растерян, шокирован, когда преподаватель, которого она уважала и которому доверяла, появился голым, что не смогла закричать, защитить себя», — рассказала журналистам мать.

Мать рассказывает, что после произошедшего состояние ее дочери начало ухудшаться. В декабре 2024 года она обратилась к психологу. Тогда же мать узнала об изнасиловании. Семья обратилась к юристу, и родители решили написать заявление в полицию. Сейчас мужчина находится под домашним арестом.

Экс-следователя подозревают в изнасиловании девочки

В Венгеровском районе Новосибирской области задержали 39-летнего мужчину по имени Виталий, подозреваемого в насильственных действиях в отношении несовершеннолетней, передает НГС со ссылкой на свой источник. По данным издания, за несколько месяцев до задержания подозреваемый уволился с должности следователя в управлении СКР по Венгеровскому району.

Уточняется, что преступление против половой неприкосновенности 14-летней девочки было совершено несколько лет назад. Какая мера пресечения была избрана в отношении мужчины, не сообщается.

Юноши увезли мужчину в заброшенное здание и избили

Трое парней из Ленинградской области избили и похитили 23-летнего молодого человека. Поводом стала ревность одного из злоумышленников, девушка которого общалась с пострадавшим.

Молодого человека отвезли в заброшенное здание в деревне Кукуй. Сначала злоумышленники избили парня, затем поместили его в багажник машины и увезли в лес. Там его удерживали и отобрали телефон на сумму 11,5 тысячи рублей.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Отец потерпевшего сумел прервать преступление, начав преследование похитителей и обратившись в полицию. Вскоре правоохранители обнаружили заявителя и его 23-летнего сына в лесу неподалеку от деревни Авдетово.

Полиция задержала подозреваемых — 21-летнего жителя деревни Соснинки, 18-летнего жителя Киришей и 18-летнего уроженца Новгородской области. На старшего из задержанных заведено уголовное дело о похищении человека. Он ранее уже был судим: за кражу в несовершеннолетнем возрасте и сбыт имущества, добытого преступным путем. Сейчас он также подозревается в новой краже.

Читайте также:

Пьяный военный вколол женщине сильное обезболивающее и изнасиловал

«Мне 12, а ему — 55»: девушка рассказала о жизни с отчимом-педофилом

Псы не стали есть человечину: китаец расчленил подругу и отдал собакам

Российскому музыканту пригрозили снайперами на крыше

педофилы
педофилия
происшествия
криминал
уголовные дела
Москва
Ленинградская область
Россия
Новосибирска область
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Маск усомнился в доверии к Трампу
Названо число пострадавших после удара дрона ВСУ по дому в Курской области
Давид Земляничник 9 июля: приметы на урожай и строгие запреты дня
Захарова рассказала, на что идет поставляемое Киеву западное оружие
Венгрия придумала план, как получить российскую нефть из Одессы
На Украине предположили, сколько еще будет продолжаться конфликт
Названо число погибших при атаке ВСУ на пляж в Курске
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 9 июля 2025 года
Золотой батон, женитьба на официантке, гибель сына: как живет Янукович
ВСУ атаковали городской пляж в Курске
На Украине планируется смена послов в разных странах
SHOT сообщил о взрывах в Тульской области
На территории всей Украины объявили воздушную тревогу
Аэропорт Калуги временно перестал работать
Чем подкормить огурцы в июле: секреты щедрого урожая
«Русский народ — подранок»: Проханов о Путине, Трампе, мигрантах и СВО
Российские бойцы помогли эвакуироваться мирным жителям ДНР
Куценко проявил сочувствие к судьбе Ефремова
Трамп отреагировал на созданную Маском политическую партию
Российская теннисистка обидно проиграла американке на Уимблдоне
Дальше
Самое популярное
Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!
Общество

Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!

Момент опознания тела Старовойта попал на видео
Общество

Момент опознания тела Старовойта попал на видео

Обстановка около дома Старовойта попала на видео
Общество

Обстановка около дома Старовойта попала на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.