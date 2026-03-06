Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 10:03

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 6 марта 2026 года

6 марта 2026 года
Если вы давно планировали генеральную уборку и застолье в кругу семьи, 6 марта — самое подходящее время. А все потому, что в этот день зима теряет силу и уступает дорогу весне. Рассказываем о празднике 6 марта в России: что дозволено и запрещено делать в этот день, кто такой Тимофей Олимпийский и чем еще примечательна эта дата.

Православный праздник 6 марта

6 марта верующие вспоминают преподобного Тимофея Олимпийского, также известного как Пустынник. Он жил в VIII веке нашей эры в Италии. Уже в юности преподобный подвизался в монастыре «Символы» близ малоазийской горы Олимп. Отсюда и его прозвище Олимпийский.

Преподобный Тимофей прожил до глубокой старости. Многие годы он посвятил отшельничеству. Удаляясь в леса и пещеры, Пустынник все время проводил в молитвах. За это ему был ниспослан дар исцеления, в частности от одержимости бесами.

Преподобный Тимофей в представлении ИИ Преподобный Тимофей в представлении ИИ Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Тимофей-Весновей: праздник 6 марта в России

В народе праздник 6 марта стал именоваться днем Тимофея-Весновея. Именно в этот день, по поверью, силы зимы окончательно исчерпываются. Неспроста встречается расхожая фраза: «Дожить бы до Весновея, а там зима не страшна». Приход весны ощущается во влажном воздухе и таянии снега, слышится в щебетании воробьев.

В России праздник 6 марта принято отмечать под лучами солнца в компании друзей. Издавна старики слезали с печей и собирались во дворах. Молодежь тоже выходила на свежий воздух — считалось, что прогулки на Весновея укрепляют здоровье. В некоторых деревнях и селах эта традиция сохранилась и по сей день.

Славяне считали, что 6 марта просыпается нечисть, дремавшая в течение зимы. Поэтому на Тимофея-Весновея было принято разжигать ритуальные костры. Их разводили на возвышенностях: на холмах и пригорках. Желающие могли пройти символическое очищение, перепрыгнув через огонь.

Традиции праздника 6 марта Традиции праздника 6 марта Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Приметы на 6 марта: что можно и нельзя делать

Народный праздник 6 марта — это время прощания с зимой и чествования весны. Поэтому день Тимофея-Весновея нужно провести в веселье и радости. Расхожий обычай этого дня — чаепитие в компании дорогих гостей.

Чтобы дать дорогу весне, на Весновея устраивают генеральную уборку. Это подходящее время для того, чтобы выбросить старые вещи. Считается, что так можно очистить дом от накопившейся за зиму негативной энергии.

А вот чтобы не привлечь несчастья, 6 марта 2026 года стоит воздержаться от:

  • алкоголя;
  • сквернословия;
  • споров;
  • пересадки растений.

Чего нельзя делать 6 марта Чего нельзя делать 6 марта Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Все это чревато потерями в сфере как финансов, так и здоровья. А еще на Весновея запрещается оставлять дела на полпути. Начатое обязательно должно быть доведено до ума.

Говоря о том, какой праздник отмечают 6 марта в народе, нельзя не сказать о приметах этого дня. Если верить народной мудрости, погода на Тимофея-Весновея продержится большую часть весны. А вот и другие поверья, связанные с этой датой:

  • гром гремит, а ветер дует с севера — к холодной весне;
  • гром гремит, а ветер дует с юга или востока — весна выдастся мягкой и теплой;
  • ласточки возвращаются перед приходом весны;
  • если воздух сухой, то можно рассчитывать на тепло;
  • весна пришла рано — лето быстро закончится;
  • возвращение перелетных птиц пророчит богатый урожай хлеба.

Наконец, стоит обратить внимание на сны, пришедшие в ночь на 6 марта 2026 года. Они, согласно поверью, в скором времени сбудутся.

Вещие сны Вещие сны Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Какой еще праздник отмечают 6 марта

Продолжим разговор о том, какие праздники справляют 6 марта 2026 года. Если вы давно задумывались о посещении дантиста, то сейчас самое время: шестого числа стоматологи отмечают профессиональный праздник.

Дата выбрана неслучайно и отсылает нас к концу XVIII века. 6 марта 1970 года Джон Гринвуд, зубной врач Джорджа Вашингтона, изобрел бормашину. Тогда устройство представляло собой массивное приспособление с ножной педалью. Сегодня же без него невозможно представить ни один стоматологический кабинет.

Празднование Дня дантиста не обходится без вручения наград и премий выдающимся зубным врачам. В этот день также проводятся тематические лекции, а в Сети распространяются памятки по уходу за зубами.

День стоматолога 6 марта День стоматолога 6 марта Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие события произошли 6 марта

Мы выяснили, какой праздник отмечают 6 марта. Теперь стоит уделить внимание историческим событиям, пришедшимся на это число. Вот некоторые из них:

  • 632 год — пророк Мухаммед произнес последнюю проповедь;
  • 1665 год — в продажу вышел старейший англоязычный научный журнал «Философские труды Королевского общества»;
  • 1762 год — по указу Петра III была упразднена Тайная канцелярия;
  • 1853 год — в венецианском театре «Ла Фениче» состоялась премьера оперы «Травиата» Джузеппе Верди;
  • 1869 год — Дмитрий Менделеев выступил перед Русским химическим обществом с рассказом о периодической системе химических элементов;
  • 1913 год — Дом Романовых отметил трехсотлетие;
  • 1970 год — состоялась премьера последнего сингла The Beatles «Let It Be»;
  • 1985 год — с победы над Гектором Мерседесом началась боксерская карьера Майка Тайсона.

Кто из знаменитостей родился 6 марта

6 марта появились на свет многие литераторы, архитекторы, естествоиспытатели, ученые, экономисты, политики и другие. Вот только некоторые именитые личности, чей день рождения приходится на это число:

  • Микеланджело (1475–1564) — мастер эпохи Возрождения;
  • Петр Ершов (1815–1859) — литератор, сложивший стихотворную сказку о Коньке-горбунке;
  • Мария Ульянова (1835–1916) — мать Владимира Ленина;
  • Уилл Айснер (1917–2005) — художник, один из основоположников современного комикса;
  • Уэс Монтгомери (1923–1968) — музыкант, входит в число самых влиятельных джазменов в истории;
  • Габриель Гарсиа Маркес (1927–2014) — писатель, нобелевский лауреат;
  • Валентина Терешкова (р. 1937) — первая летчица-космонавт в истории;
  • Дэвид Гилмор (р. 1946) — музыкант, участник группы Pink Floyd;
  • Сергей Мохнаткин (1954–2020) — политический активист;
  • Татьяна Буланова (р. 1969) — певица;
  • Василий Уткин (1972–2024) — спортивный комментатор.

Василий Уткин Василий Уткин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Именины 6 марта

Продолжим разговор о праздниках 6 марта 2026 года и перейдем к именинам. Шестого числа справляют день ангела:

  • Ольга;
  • Константин;
  • Захар;
  • Павел;
  • Тимофей;
  • Александр;
  • Георгий;
  • Григорий.

Теперь вы знаете, какой праздник приходится на 6 марта 2026 года. Самое время привечать весну. Для этого достаточно привести в порядок жилище и пригласить к столу близких людей.

Ранее мы поделились идеями подарков на 8 Марта на любой вкус и кошелек.

Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
