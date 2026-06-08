Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 8 июня 2026 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 8 июня 2026 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 8 июня 2026 года

День океанов, пивоваров и сотрудников соцслужб, Котолимпийские игры и благоприятное время для рыбалки — все это о 8 июня 2026 года. Какой праздник справляют в России и мире, что за обычаи и традиции связаны с этой датой, кого поздравить с именинами? Рассказываем об этом и многом другом в нашем материале о 159-м дне 2026 года.

Всемирный день океанов — праздник 8 июня

Продолжается летняя череда ивентов, посвященных экологии. Мы уже рассказали о дне велосипеда, отказа от излишеств в еде, безопасности продуктов. А 8 июня 2026 года по всему свету отмечают День океанов. Идея этого праздника у чиновников из ООН появилась еще в 1990-х. Однако официально торжество утвердили только в 2008 году.

Мировой океан занимает около 70% поверхности нашей планеты, и почти половина его акватории уже пострадала от деятельности человека. Из-за загрязнения воды погибают животные и растения, ухудшается здоровье и людей. Поэтому в праздник 8 июня ООН призывает посетить лекции об экологии, задуматься о защите окружающей среды.

В 2026 году мероприятия Всемирного дня океанов пройдут под лозунгом «Катализация действий в интересах океана и климата». Экологи полагают, что защитникам природы стоит действовать активнее, чтобы привлечь внимание знаменитостей, инфлюенсеров и политиков к проблемам загрязнения океана.

Всемирный день океанов — праздник 8 июня Фото: Elizabeth Fitt/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Праздники 8 июня в России: день пивоваров, соцслужб и котов

В 2000 году Владимир Путин утвердил указ, по которому появился еще один праздник 8 июня в России — День социального работника. Дата выбрана неслучайно. Петр I издал особый закон 8 июня 1701 года. Царь повелел: в любом учреждении, где заботились о стариках, бедных и немощных, должен быть хотя бы один сотрудник на десятерых постояльцев.

Органы соцзащиты действуют во всех субъектах Российской Федерации. Праздник 8 июня справляют их сотрудники — люди, которые помогают пенсионерам, беженцам, малообеспеченным семьям, маломобильным гражданам и многим другим.

Еще один профессиональный праздник, который выпал на 8 июня 2026 года, — День пивовара. Он традиционно отмечается во вторую субботу июня. А в Петербурге в эту же дату справляют День петербургских котов и кошек. Его предложил праздновать коллектив художников «Митьки».

Коты — важные для Петербурга животные. Они служат в Эрмитаже, спасают произведения искусства от грызунов. Поэтому художники предложили выделить один день в году, чтобы побаловать петербургских котов. В тематический праздник в Северной столице проходят особые события: лекции, экскурсии, выставки и целые Котолимпийские игры: соревнования среди самых ловких и быстрых котов.

Еще один праздник 8 июня в России — День Республики Карелия. В 1920 году организована Карельская трудовая коммуна. Такое странное название получила нынешняя республика в 1920-х.

Праздники 8 июня в России: день пивоваров, соцслужб и котов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Народный праздник 8 июня в России: Карп Карполов

Какой праздник справляют 8 июня 2026 года по народным легендам? Православная церковь в эту летнюю дату вспоминает святого Карпа. Про него сохранилось немного сведений: Карп учился у апостола Павла, хранил книги и вещи этого святого. Карпа относят к группе апостолов от семидесяти — так называют первых последователей Христа, тех, кто жил в I веке.

В народе из-за созвучного имени Карпа считают покровителем рыболовов. Наши предки верили: с благословением святого можно поймать крупного карпа. Крестьяне отправлялись рыбачить. Женщины в праздник 8 июня выносили из дома посуду и складывали ее под шиповником. Крестьяне думали, она будет приятно пахнуть.

Еще в эту летнюю дату славяне приглашали к себе домой печника. Праздник 8 июня считался благоприятным для ухода за домашней утварью и печкой. Чтобы не потревожить ремонтом домового, духа кормили — клали за печку кусочек пирога.

Народный праздник 8 июня в России: Карп Карполов Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Приметы на 8 июня: чем заняться и от чего воздержаться

Что бы еще делали славяне 8 июня 2026 года? Перечислим некоторые приметы:

если помолиться апостолу Карпу и бросить перед рыбалкой угощение в водоем, то будет хороший улов;

получилось поймать карпа — скоро в жизни наступит белая полоса, придет удача;

если подышать воздухом у куста цветущего шиповника, то здоровье станет крепче.

Ни один народный праздник не обходится без примет о погоде и природе. Вот какие поверья связаны с днем 8 июня:

на улице обилие комаров — весь июнь будет тепло, но дождливо;

много рыбы в водоемах, она даже выпрыгивает из воды — к сырости и слякоти;

в поле много кузнечиков — к жаре и засухе;

раки выползают из воды — жди ливней и ненастья.

Приметы на 8 июня: чем заняться и от чего воздержаться Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Интересные факты про 8 июня

Мы описали интересные праздники 8 июня. А теперь расскажем о значимых исторических событиях, которые пришлись на эту дату:

1701 год — Петр I создал в Российской империи службу социальной защиты;

1869 год — в России стартовало строительство железной дороги, соединившей Москву и Санкт-Петербург, а в Америке Айвз Макгаффни получил патент на пылесос;

1912 год — в США создана одна из старейших голливудских киностудий Universal;

1940 год — в американском университете в Беркли впервые получен нептуний;

1946 год — в Дании создана Международная организация журналистов (МОЖ);

1948 год — Игорь Курчатов запустил первый в СССР ядерный реактор;

1966 год — учреждено ВООПИиК, Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры;

1984 год — герой мультфильмов компании Disney Дональд Дак признан членом Гильдии актеров США.

8 июня на свет появились композитор Роберт Шуман, герои Великой Отечественной войны Иван Кожедуб и Олег Кошевой, актриса Юлия Ауг, музыканты Александр Красовицкий и Канье Уэст, фехтовальщица Софья Великая, художник Иван Крамской.

Интересные факты про 8 июня Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Именинники 8 июня

Мы рассказали еще не обо всех праздниках 8 июня 2026 года. Согласно святцам, сегодня день ангела отмечают:

Александр;

Егор;

Елена;

Карп;

Георгий (Юрий);

Макар;

Иван.

Из этой статьи вы узнали, чем интересна дата 8 июня: какой праздник справляют экологи, как связаны пивовары и коты из Петербурга. По народным поверьям, это хороший день для рыбалки, а по версии ООН — для заботы об окружающей среде.

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