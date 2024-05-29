Путин обозначил главный приоритет развития России Путин: главным приоритетом развития РФ является сбережение народа

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости/Kremlin.ru

Сбережение и благополучие народа России является главным приоритетом развития страны, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на расширенном заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета. По его словам, которые приводит РИА Новости, у каждого гражданина должны быть возможности, чтобы наиболее эффективно раскрыть свои способности и добиться успеха, подчеркнул глава государства.

О важнейших национальных приоритетах, о фундаментальных задачах, которые стоят перед обществом и государством. А это прежде всего, мы с вами постоянно об этом говорим, прежде всего, сбережение народа, укрепление здоровья людей и повышение благополучия российских семей, новые возможности для того, чтобы каждый человек мог максимально раскрыть свои способности и таланты, добиться успеха, — сказал российский лидер.

Ранее сообщалось, что секретарем Государственного совета Российской Федерации назначен бывший губернатор Тульской области Алексей Дюмин, который до этого получил должность помощника президента в обновленном правительстве. Соответствующий указ президента страны был подписан 29 мая.

Позже депутат КПРФ Николай Коломейцев заявил, что это назначение позволит привнести больше энергии в работу Госсовета. По его словам, основной задачей Дюмина будет реализация нацпроектов, намеченных и уточненных указом президента РФ от 7 мая.