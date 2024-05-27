Американец поймал огромную рыбу и поставил рекорд В США рыболов поймал королевского спинорога весом более четырех килограммов

Фото: Stuart Westmorland / DanitaDelim/Global Look Press

Рыболов из США Брайан Ричбург поймал самого крупного королевского спинорога в истории штата Джорджия, сообщает Fox News. Мужчине попалась рыба весом около 4,26 килограмма.

17 мая Ричбург удил рыбу с друзьями. Он планировал наловить больших корифен, ваху и крабов, однако к середине дня у него почти перестало клевать. Тогда он решил закинуть наживку ближе ко дну, после чего он вытащил нечто «большое, яркое и красивое». Мужчина не сразу понял, что выловил рекордный по размерам экземпляр. Он уже собирался разделать рыбу, но все же решил сначала взвесить ее.

До этого максимальный вес спинорога, пойманного в Джорджии был меньше почти на килограмм и составлял 3,44 килограмма. Улов мужчины официально признали новым рекордом штата.

Ранее рыболов Оуэн Прайор случайно выловил четырехметровую тигровую акулу, когда рыбачил во Флориде. Чтобы вытащить одну из самых опасных рыб в мире из воды, мужчине потребовалось не менее 20 минут. Он сфотографировал хищника на берегу, а затем отпустил.

Также сообщалось, что любитель «магнитной рыбалки» из Великобритании Тревор Пенни выловил из реки старинный меч викингов. Возраст находки составляет около 1,2 тысячи лет. Необычный улов оказался на реке Червелл недалеко от деревни Энслоу в графстве Оксфордшир.