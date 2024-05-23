Рыболов из Флориды случайно поймал тигровую акулу

Фото: Norbert Probst/http://imagebroker.com/Global Look Press

Во Флориде рыболов Оуэн Прайор случайно выловил четырехметровую тигровую акулу — одну из самых опасных рыб в мире, пишет MIR24.TV. Чтобы вытащить ее из воды, мужчине потребовалось не менее 20 минут.

И чем ближе я ее подтягивал, тем больше она становилась, — рассказал Прайор.

Мужчина вытащил акулу на берег, сфотографировался с уловом, а после отпустил ее. Рыболов добавил, что не пытался намеренно поймать акулу, она просто клюнула на наживку. Согласно местным законам, вылов тигровых акул запрещен. Если рыба все же попадается на крючок, то ее стоит отпустить. Вес тигровых акул может достигать 600 кг, а рост — до 4,5 м.

Ранее профессор кафедры ихтиологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Кирилл Кузищин рассказал, что необходимо помнить некоторые правила, чтобы не стать жертвой акулы. По его словам, не стоит заходить в воду вечером или ночью, а также если есть какие-то повреждения кожных покровов, потому что они быстро привлекут акул, реагирующих на кровь. Если уже стало видно хищника, следует срочно возвращаться к берегу или катеру, добавил биолог.