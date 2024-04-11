Отдыхающим дали совет, как не стать жертвой акулы Профессор Кузищин: повреждения кожных покровов могут привлечь акулу

Фото: Gerard Lacz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Чтобы не стать жертвой акулы, необходимо помнить некоторые правила, например нельзя купаться в мутной воде, рассказал в беседе с ОТР профессор кафедры ихтиологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Кирилл Кузищин. По его словам, также не стоит заходить в воду вечером или ночью.

Профессор посоветовал не заходить в воду, если есть какие-то повреждения кожных покровов, потому что они быстро привлекут акул, реагирующих на кровь. Если уже стало видно хищника, следует срочно возвращаться к берегу или катеру, добавил биолог.

Если так вышло, что акула уже напала, нужно постараться ударить ее каким-нибудь предметом или руками и ногами, уточнил Кузищин. Бить ее нужно в морду, глаза, жабры и нос.

Ранее на популярном у россиян курорте заметили опасного хищника. Туристам, отдыхающим в Хургаде, посоветовали не выходить в море рано утром и вечером из-за акул-мако. Более того, им посоветовали не прикасаться к блестящим предметам, а при кровотечении немедленно выйти из воды. Акула-мако может плыть со скоростью 74 км/ч, из-за чего ее прозвали «морским сапсаном».

До этого у побережья Курильских островов очевидцы заметили двухметровую акулу, которая родила двух детенышей. Акулят не нашли, потому что, скорее всего, их смыло.