На популярном у россиян курорте заметили опасного хищника Al Arabiya: в Хургаде из-за акул-мако туристов призвали не плавать в море

Фото: AIC/imagebroker.com//Global Look Press

Туристам, отдыхающим в Хургаде, не стоит выходить в море рано утром и вечером из-за акул-мако, пишет Al Arabiya. Опасный хищник завелся на севере египетского курорта, популярного у россиян.

По данным издания, в конце марта на камеры туристов в районе Эль-Гуна попала акула. Позже специалисты по морской фауне выяснили, что это акула-мако, которая заходит на мелководье во время нереста. В это время, как подчеркивается в публикации, лучше отказаться от купания в открытом море, дайвинга и снорклинга. Более того, не стоит прикасаться к блестящим предметам, а при кровотечении нужно немедленно выйти из воды.

Акула-мако может плыть со скоростью 74 км/ч, из-за чего ее прозвали «морским сапсаном». Она обитает в Красном и Средиземном морях, а также в Тихом, Атлантическом и Индийском океанах.

Ранее в Южной Австралии возле пляжа Этель в национальном парке «Иннес» акула напала на подростка. Юноша скончался на месте. Его тело извлекли на берег.

До этого вблизи пляжа Сиднея кит вынырнул из океана и атаковал виндсерфера. Его нога запуталась в веревке, а млекопитающее утащило его на глубину более десяти метров. Когда мужчина рассказал о приключившемся, ему не поверили, но камера засняла момент нападения кита.