У берегов российского региона нашли двухметровую акулу Двухметровую акулу нашли у побережья Курильских островов

Фото: vk.com/id168101094

У побережья Курильских островов нашли двухметровую акулу, которая родила двух детенышей, сообщила замдиректора по научной работе заповедника «Курильский» Елена Линник в социальной сети «ВКонтакте». Линник уточнила, что она с коллегами выехала на место после сообщения жителей Серноводки об обнаружении животного.

Акулу мы нашли, немного переместили, сделали промеры (длина 211,5 см), рассмотрели и сфотографировали ее со всех сторон, взяли пробы (зубы, кожа с жировой прослойкой). Предварительно в сообщении было, что она (акула) вчера уже на берегу родила акулят, но мы, к сожалению, никого не нашли, возможно, их смыло, — говорится в сообщении.

Ранее в Южной Австралии акула напала на подростка. Пострадавший скончался на месте от полученных травм. Инцидент произошел на полуострове Йорк днем 28 декабря. Оперативно прибывшие на место происшествия врачи не смогли помочь юноше. Другие детали происшествия не сообщаются.

До этого морской лев, подвергшийся нападению голубой акулы, подбросил хищника над водой и вырвал ему часть челюсти. Противостояние двух морских обитателей произошло в заливе Монтерей в США. Местной жительнице удалось снять битву на видео.