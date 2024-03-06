Британец выловил из реки тысячелетний меч викингов Metro: британец с помощью магнита выловил из реки древний меч викингов

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Любитель магнитной рыбалки из Великобритании Тревор Пенни выловил из реки старинный меч викингов, сообщает Metro. По информации издания, возраст находки составляет около 1,2 тысячи лет.

Рыбак с магнитом был потрясен, узнав, что ржавый меч, который он вытащил из реки в Оксфордшире, был оружием викингов 1200-летней давности, — говорится в публикации.

Уточняется, что в ноябре 2023 года мужчина «рыбачил» в реке Червелл, расположенной недалеко от деревни Энслоу в графстве Оксфордшир. Он использовал магнит для поиска металлических предметов. Британец передал находку экспертам, позднее старинный меч оказался в музее.

Специалисты датировали оружие примерно 850 годом нашей эры и сказали, что когда-то оно принадлежало викингу. В то время Англия была разделена между англосаксами и датскими викингами, и между двумя сторонами было много беспорядков, — добавили авторы.

Ранее в Чите действия вандалов нанесли серьезный вред древним наскальным рисункам на природном археологическом памятнике Сухотино. Злоумышленники исписали своими именами скалы с петроглифами, возраст которых оценивается в четыре тысячи лет.