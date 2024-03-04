Древние наскальные рисунки в Чите пострадали от вандалов

Фото: Йозеф Питлевский/CC0/wikipedia/commons

В Чите действия вандалов нанесли серьезный вред древним наскальным рисункам на природном археологическом памятнике Сухотино, сообщает «МК в Чите» со ссылкой на информацию одноименного этно-археопарка в соцсетях. Отмечается, что злоумышленники исписали своими именами скалы с петроглифами, возраст которых оценивается в четыре тысячи лет.

Видимо, оставить пресловутые надписи со своими именами, датами, символами и т.д. важнее, нежели оставить, наконец, в покое рисунки наших предков, которые чудом сохранились спустя четыре тысячи лет. Такое представление, что мышление некоторых т.н. людей разумных осталось на уровне древнейших ардипитеков, — отметили ученые.

Как пишет издание, акт вандализма был совершен на памятнике наскального искусства Сохатиный Камень, открытом в 1950-х годах. В результате сильно пострадали пять древних рисунков из шести в группе. При этом, по словам экспертов, убрать свежие надписи, датированные февралем 2024 года, нельзя без вреда для петроглифов, которые также были нанесены краской — охрой.



Ученые добавили, что памятники истории, культуры и археологии охраняются законом, однако за его нарушение предусмотрено наказание, неравнозначное вреду, причиненному объектам историко-культурного наследия.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как неизвестный мужчина сделал надпись с помощью баллончика с краской на Поспеловской батарее, которая входит в состав Владивостокской крепости. Дело возбуждено на основании видео, на котором вандал разрисовывает стену памятника.