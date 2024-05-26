Мощный циклон заставил 1 млн жителей Бангладеш и Индии покинуть дома

Фото: IMAGO/Hindustan Times/Global Look Press

Около 1 млн жителей Бангладеш и Индии были вынуждены покинуть свои дома из-за разрушительного циклона «Ремал», который обрушился на регион, сообщило Agence France-Presse. По данным местного метеорологического департамента, шторм достиг юго-запада страны со скоростью ветра до 120 км/ч.

Индийский метеорологический департамент также предупредил о ливнях и сильном ветре до 130 км/ч к полуночи. В связи с этим аэропорт города Колкаты временно закрыл полеты, а в некоторых районах из-за циклона было прервано железнодорожное сообщение. Уровень угрозы объявлен оранжевым, что указывает на непосредственную опасность для местного населения.

Ранее сообщалось, что экзистенциальная угроза климатического кризиса стала реальностью для Мальдив. Президент государства Мохаммед Муиззу сообщил, что особенно актуальной является проблема повышения уровня моря.

При этом Муиззу пожаловался на недостаточную поддержку островных развивающихся государств в вопросе климатического кризиса. Мальдивы одними из первых пережили экзистенциальные последствия глобального потепления, обратил внимание он.