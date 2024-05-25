На Мальдивах объявили о критической угрозе климатического кризиса Муиззу: Мальдивы столкнулись с экзистенциальной угрозой климатического кризиса

Фото: Nicola Zingarelli/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Экзистенциальная угроза климатического кризиса стала реальностью для Мальдив, передает The Guardian заявление президента государства Мохаммеда Муиззу. Особенно актуальной является проблема повышения уровня моря, подчеркнул он.

Для Мальдив экзистенциальная угроза климатического кризиса, особенно повышения уровня моря, стала реальностью, с которой мы боролись на протяжении десятилетий. В 1989 году, осознавая безотлагательность нашей ситуации, когда наши острова находятся всего на один метр над уровнем моря, мы впервые вынесли эту проблему на глобальную арену, — отметил президент страны.

При этом Муиззу пожаловался на недостаточную поддержку островных развивающихся государств в вопросе климатического кризиса. Мальдивы одними из первых пережили экзистенциальные последствия глобального потепления, обратил внимание он.

Мы на 99% состоим из воды и на 1% — из земли — ни один показатель дохода не может это отразить. Если мы срочно не проведем переоценку того, как осуществляется финансирование, <...> миллионы людей <...> рискуют потерять свои дома, — призвал президент.

На Мальдивах уже фиксируется повышение средней температуры, а штормы становятся более частыми и жестокими, чем когда-либо, резюмировал Муиззу. «Ощущаемая» температура, которую можно объяснить такими факторами, как уменьшение охлаждающих ветров и повышенной влажностью, поднялась до 46°C, констатировал он.

Ранее немецкий министр экономики и проблем климата Роберт Хабек, выступая в Колумбийском университете Нью-Йорка, нецензурно выразился о действиях мировых политиков по решению климатических проблем на Земле. В частности, он раскритиковал действия Вашингтона в этом направлении.