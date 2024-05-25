Аномальные холода с заморозками: какая погода будет в РФ с 27 мая по 2 июня

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Москва, Петербург, юг Европейской России окажутся во власти теплой солнечной погоды. Также жара ожидается в Якутии. А жителей Урала и юга Западной Сибири ожидают аномальные холода с заморозками и осадками. NEWS.ru узнал, какая погода будет в России на неделе с 27 мая по 2 июня.

Какая погода будет в Москве и Центральной России

Как рассказал NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в центре Европейской России «будет очень комфортно и погоду на неделе можно рассматривать как компенсацию за ту холодину, которую мы пережили в первые две недели мая».

В понедельник над Московским регионом будут господствовать северо-восточные потоки воздушных масс, поэтому по сравнению с выходными станет прохладнее. В столице 27 мая в дневные часы прогнозируется 20–22 градуса. Со вторника начнется повышение температуры до 23–27 градусов, а в последующие дни — до 28.

В Московской, Тверской, Смоленской, Ярославской, Костромской, Владимирской, Рязанской областях в начале недели по ночам ожидается 6–12 градусов тепла, в последующие дни — 11–15, в дневные часы — 21–27, что на четыре-пять градусов выше климатической нормы.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве первый день лета может оказаться самым жарким за 80 лет. По ее словам, температура воздуха приблизится к отметке 30 градусов.

Также Позднякова заявляла, что последняя пятидневка мая в Москве и Подмосковье ожидается на три-четыре градуса теплее многолетних значений.

В Центрально-Черноземном регионе, по словам Романа Вильфанда, также ожидается жаркая погода с ночными температурами в диапазоне 10–12 градусов, в дневные часы — 23–27, во второй половине недели — до 30 градусов Цельсия.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Что будет в Петербурге и соседних регионах

На северо-западе Европейской России температура прогнозируется выше климатической нормы на 5–7 градусов в связи с перемещением теплых масс с юга и малооблачной погодой, обусловленной антициклоном. А поскольку там уже практически не заходит солнце, оно хорошо прогревает воздух, объяснил NEWS.ru Роман Вильфанд.

По прогнозам Гидрометцентра, с 27 по 29 мая в Архангельской области днем ожидается 22–27 градусов, в Мурманской области и Карелии — 23–26.

«В Петербурге и Ленинградской области просто замечательная погода. В субботу, воскресенье и в течение всей следующей недели начинается предтеча белых ночей. При антициклональной погоде там ночью выше 10 градусов, а в дневные часы очень тепло — до 28 градусов, будет малооблачно. Это замечательно подходит для туристических поездок в Питер», — заявил Роман Вильфанд.

Также комфортная погода прогнозируется в Новгородской, Псковской и особенно Калининградской области, где местами воздух прогреется до 29 градусов тепла.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Где будут заморозки и неустойчиво

В Приволжском федеральном округе ночные температуры прогнозируются невысокими — 5–7 градусов, местами на севере и востоке в начале недели ожидаются заморозки. Днем в понедельник в Нижегородской и Кировской областях, Удмуртии, Марий Эл, Пермском крае — около 15, заявил Роман Вильфанд.

На юге региона температура прогнозируется более высокой: до середины недели — до 10 градусов по ночам, в последующие дни — выше этой отметки. В дневные часы на юге Поволжья понедельник выдастся прохладным. В Татарстане, Башкирии — максимум 15–18 градусов. К середине и концу недели воздух прогреется до 25–27 градусов. Существенных осадков не ожидается.

На юге Европейской России будет господствовать антициклон с высокими температурами. По ночам там ожидается 11–16 градусов, в дневные часы — 23–28. Это, как отмечает Роман Вильфанд, выше климатической нормы на один-два градуса.

В северокавказских республиках и на Ставрополье Гидрометцентр прогнозирует «очень неустойчивую погоду» с ветрами и дождями, особенно в первой половине недели. В дневные часы там термометры покажут 21–26 градусов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Где будет холоднее всего

Как рассказал ведущий синоптик Центра погоды «Фобос», в Западной Сибири и на Урале сохранятся аномальные холода. По состоянию на конец недели среднемесячная температура воздуха там была на 3–8 градусов ниже климатической нормы мая. После небольшого потепления в выходные атмосферный фронт принесет сильные осадки, штормовые ветра и новую волну холода.

Максимальная толщина сугробов на Ямале достигает 94 сантиметров. По прогнозам, снег пролежит на севере Урала как минимум до конца первой декады июня, добавил Тишковец.

«Неделя почти повсеместно стартует с ночных заморозков и прохладной дневной температуры: от нулевых значений на Ямале до 8–13 градусов тепла на южных склонах Урала. Местами небольшие осадки. Последующие дни, особенно в среду и в ночь на четверг, станут более ненастными, ветреными и холодными», — прогнозируют в «Фобосе».

По словам Евгения Тишковца, «улучшение метеоусловий произойдет благодаря гребню антициклона во второй половине недели». Тогда холодные северные ветра станут теплыми и западными. В результате к выходным температурный фон вернется к климатической норме.

«Начало календарного лета совпадет с наступлением лета метеорологического, когда в дневные часы в южных регионах Сибири и Урала наступит полноценное 20-градусное тепло», — добавил Тишковец.

Роман Вильфанд подтвердил, что в Челябинской, Свердловской, Тюменской, Омской, Томской, Кемеровской, Новосибирской областях прогнозируются заморозки и дожди. К концу недели там ожидается медленное потепление, уточнил научный руководитель Гидрометцентра.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Где будет аномально жарко

В Якутии ожидается на 6–8 градусов теплее, чем обычно бывает в это время года, отметил Вильфанд. В центре республики днем воздух прогреется до 25–27 градусов, будет солнечно и без осадков. Это, как отметил научный руководитель Гидрометцентра, «аномально жаркая погода для конца мая и начала июня».

По словам Вильфанда, в Иркутской области в первой половине недели температура будет выше нормы на 5–7 градусов. Днем столбики термометров там покажут 26–29 градусов тепла.

На юг Дальнего Востока из Китая придет циклон, который принесет в прибрежные районы Приморского края неустойчивую погоду с дождями и сильными ветрами, до 24–30 метров в секунду. К концу недели осадков станет меньше. Температурный фон при этом будет в пределах климатической нормы: 8–10 градусов по ночам и 13–16 в дневные часы, прогнозирует Роман Вильфанд.

В Хабаровском крае в ночные часы местами возможны заморозки до 2 градусов ниже нуля. В Хабаровске днем 15–23, при этом температура будет постепенно расти к концу недели.

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