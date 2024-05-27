Хуситы атаковали два американских эсминца Хуситы заявили об атаке на два эсминца США и три судна в Красном море

Фото: Petty Officer 2nd Class Andrea R/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правящее на севере Йемена движение «Ансар Аллах» (хуситы) сообщило, что атаковало два эсминца ВМС США и балкер в Красном море. Военный представитель йеменского движения Яхьи Сариа в эфире Al Masirah отметил, что «обе операции успешно достигли своих целей».

Наши военно-воздушные силы провели разрушительные операции против двух американских эсминцев в Красном море. Обе операции успешно достигли своих целей, — сказал представитель хуситов.

До этого йеменские хуситы нанесли удары по двум коммерческим судам Cyclades и MSC Orion в Красном море и Индийском океане соответственно. По словам Сариа, также достигли целей беспилотники, которые атаковали два американских эсминца в Красном море. Он подчеркнул, что судно Cyclades в нарушение запрета следовало в израильский порт Эйлат, изначально скрыв пункт назначения.

Ранее йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» атаковали три израильских корабля в Индийском океане и Аденском заливе. Как отметил военный представитель группировки Яхья Сариа, операция проводилась с использованием баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов. По его словам, вооруженные силы государства следят за ситуацией в секторе Газа и увеличивают уровень военных операций для борьбы с угнетением народа Палестины.