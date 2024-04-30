Хуситы сообщили об атаках на коммерческие суда и эсминцы США Хуситы ударили дронами по двум коммерческим судам и двум эсминцам США

Фото: Christoph Reichwein/dpa/Global Look Press

Военный представитель движения «Ансар Алла» Яхья Сариа сообщил, что йеменские хуситы атаковали два коммерческих судна Cyclades и MSC Orion в Красном море и Индийском океане соответственно, его цитирует Telegram-канал Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Кроме того, по данным Сариа, «достигли целей» беспилотники, атаковавшие два американских эсминца в Красном море.

Представитель движения объяснил, что судно Cyclades в нарушение запрета следовало в израильский порт Эйлат, изначально скрыв пункт назначения. По его словам, судно MSC Orion подверглось атаке, поскольку хуситы идентифицировали его как принадлежащее Израилю.

Ранее военнослужащие Вооруженных сил Соединенных Штатов сбили пять беспилотных летательных аппаратов над водами Красного моря, сообщало Центральное командование ВС США (CENTCOM). Там уточнили, что дроны представляли непосредственную угрозу США, морской коалиции и торговым судам в регионе.

В воздушном пространстве йеменской провинции Саада 27 апреля был сбит беспилотник США MQ-9 Reaper, информировал спикер движения «Ансар Алла» Яхья Сариа. По его сведениям, БПЛА поразили средства ПВО. Американская сторона подтвердила информацию.

Гражданское судно получило повреждения в результате нескольких ракетных ударов в Баб-эль-Мандебском проливе у берегов Йемена, заявлял Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO). По данным ведомства, инцидент произошел 2 апреля в 14 морских милях к юго-западу от города Аль-Муха.