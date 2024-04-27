У берегов Йемена сбили американский беспилотник Хуситы сообщили о сбитом беспилотнике США Reaper у берегов Йемена

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В воздушном пространстве йеменской провинции Саада сбит беспилотник США MQ-9 Reaper, сообщил в Telegram-канале спикер хуситского движения «Ансар Аллах» Яхъя Сария. По его словам, БПЛА поразили средства ПВО. Американская сторона подтвердила информацию.

Силами ПВО ВС Йемена удалось сбить в воздушном пространстве провинции Саада американский беспилотник MQ9, выполнявший вражеские задачи, — говорится в сообщении спикера хуситов.

Телеканал CBS со ссылкой на неназванного чиновника США подтвердил потерю дрона. Американский представитель допустил, что он мог быть сбит хуситами-мятежниками. Началось расследование.

Также в субботу, 27 апреля, стало известно, что йеменские хуситы нанесли удар по британскому нефтяному танкеру Andromeda Star в Красном море. По словам спикера, удар нанесен «несколькими подходящими противокорабельными ракетами».

Накануне в результате нескольких ракетных ударов в Баб-эль-Мандебском проливе у берегов Йемена повреждения получило гражданское судно. Инцидент произошел в 14 морских милях к юго-западу от города Аль-Муха. Местные власти расследуют обстоятельства происшествия. Экипажам кораблей порекомендовали соблюдать осторожность.