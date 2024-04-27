Хуситы напали на британский нефтяной танкер и сбили американский дрон Хуситы сообщили, что атаковали ракетами нефтяной танкер и сбили дрон MQ-9

Фото: Osamah Yahya/dpa/Global Look Press

Йеменские хуситы нанесли удар по британскому нефтяному танкеру Andromeda Star в Красном море с помощью противокорабельных ракет, сообщил военный представитель движения «Ансар Алла» Яхья Сариа в Telegram-канапе. Он добавил, что группировка помимо этого сбила американский беспилотник MQ-9 Reaper.

Военно-морские силы вооруженных сил Йемена нанесли удар по британскому нефтяному судну Andromeda Star в Красном море несколькими подходящими противокорабельными ракетами, что привело к прямому попаданию. Силы противовоздушной обороны вооруженных сил Йемена также успешно сбили американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 в воздушном пространстве провинции Саада, — отметил он.

Ранее хуситы напали на израильское судно MSC Darwin в Аденском заливе. Сариа уточнил, что были использованы ракеты и беспилотные летательные аппараты, и «операция успешно достигла своих целей». По информации британского Центра морских торговых операций, корабль попал под обстрел чуть более чем в 25 км к юго-западу от Адена, экипаж не пострадал.

Накануне шиитское движение «Ансар Алла» объявило о проведении военной операции против американского эсминца в Аденском заливе. Сариа рассказал, что судно MSC VERACRU было атаковано при помощи дронов. Он также информировал об ударе корабельными ракетами по американскому кораблю MAERSK YORKTOWN.