У побережья Йемена подбили гражданское судно UKMTO: ракетный удар повредил гражданское судно у города Аль-Муха в Йемене

Фото: Stringer/dpa/Global Look Press

Гражданское судно получило повреждения в результате нескольких ракетных ударов в Баб-эль-Мандебском проливе у берегов Йемена, информировал Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO). По данным ведомства, инцидент произошел в 14 морских милях к юго-западу от города Аль-Муха.

Капитан судна сообщил о двух атаках. В результате первой на небольшой дистанции от судна произошел взрыв, который почувствовал находящийся на борту экипаж. Вторая атака на судно, по-видимому, была осуществлена двумя ракетами, и судно получило повреждения, — говорится в сообщении.

Местные власти расследуют обстоятельства происшествия. Экипажам кораблей порекомендовали соблюдать осторожность.

Ранее йеменские хуситы атаковали израильское судно MSC Darwin в Аденском заливе, заявил военный представитель движения «Ансар Алла» Яхья Сариа. Для этого, как он уточнил, были использованы ракеты и беспилотные летательные аппараты. Корабль был обстрелян чуть более чем в 25 км к юго-западу от Адена.

До этого шиитское движение «Ансар Алла», правящее на севере Йемена, объявило о проведении военной операции против американского эсминца в Аденском заливе. Судно MSC VERACRU было успешно атаковано при помощи дронов. Представитель движения информировал об ударе корабельными ракетами по американскому кораблю MAERSK YORKTOWN.