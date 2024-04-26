Хуситы напали на израильское судно MSC Darwin в Аденском заливе

Фото: Hani Al-Ansi/dpa/Global Look Press

Йеменские хуситы атаковали израильское судно MSC Darwin в Аденском заливе, заявил военный представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа. Для этого, как он уточнил, были использованы ракеты и беспилотные летательные аппараты, передает AP.

По информации британского Центра морских торговых операций, корабль был атакован чуть более чем в 25 км к юго-западу от Адена. Капитан заверил, что «судно и весь экипаж находятся в безопасности». При этом Сариа резюмировал, что «операция успешно достигла своих целей».

Накануне шиитское движение «Ансар Алла», правящее на севере Йемена, объявило о проведении военной операции против американского эсминца в Аденском заливе. Сариа уточнил, что судно MSC VERACRU было успешно атаковано при помощи дронов. Он также информировал об ударе корабельными ракетами по американскому кораблю MAERSK YORKTOWN.

До этого газета Financial Times известила, что судоходные компании стали прибегать к размещению на борту вооруженной охраны в связи с участившимися нападениями хуситов на коммерческие корабли. Спрос растет, поскольку судовладельцы стремятся защитить экипажи, корабли и грузы от новых угроз, рассказали журналисты. Исполнительный директор крупнейшей британской охранной фирмы EOS Risk Дэвид Джонсон подтвердил, что компания получает гораздо больше заказов, чем раньше.