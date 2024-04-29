Американские военные сбили полдесятка беспилотников над Красным морем

Фото: Daniel Tehupuring/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Военнослужащие Вооруженных сил Соединенных Штатов сбили пять беспилотных летательных аппаратов над водами Красного моря, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в социальной сети Twitter (X). Там уточнили, что дроны представляли непосредственную угрозу США, морской коалиции и торговым судам в регионе.

Между 01:48 и 02:27 по времени Саны 28 апреля силы CENTCOM успешно сбили пять БПЛА над Красным морем, — говорится в публикации.

Ранее спикер хуситского движения «Ансар Аллах» Яхъя Сария сообщил, что средства противовоздушной обороны сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper в воздушном пространстве йеменской провинции Саада. Позднее представители США подтвердили эту информацию.

Также ранее военный представитель движения «Ансар Алла» Яхья Сариа сообщил об ударе йеменских хуситов по британскому нефтяному танкеру Andromeda Star в Красном море. Они использовали противокорабельные ракеты. Группировка также сбила американский беспилотник MQ-9 Reaper.

До этого официальный представитель йеменских хуситов Яхья Сария сообщил о нападении на корабли Военно-морских сил США в Красном море. По его слвоам, удары по американским фрегатам наносились при помощи беспилотников. Кроме того, было атаковано британское судно Hope Island, его обстреляли противокорабельными ракетами.