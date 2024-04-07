Фрегаты ВМС США попали под обстрел в Красном море Йеменские хуситы заявили об обстреле корабля ВМС США в Красном море

Фото: Navy Petty Officer 1st Class Fred Gray /defense.gov

Йеменские хуситы атаковали корабли Военно-морских сил США в Красном море, заявил официальный представитель движения Яхья Сария. По его словам, которые приводит телеканал Al Masirah, удары по американским фрегатам наносились с помощью беспилотников. Также было атаковано британское судно Hope Island, его обстреляли противокорабельными ракетами.

Военно-морские силы провели операцию в Красном море, атаковав противокорабельными ракетами британское судно Hope Island, попадание по которому оказалось прямым, — заявил Сария.

Помимо военных кораблей США и британского судна, хуситы также атаковали два израильских коммерческих корабля Grace F и Gina. По данным спикера движения, они принадлежат компании Mediterranean Shipping Company. Судна были обстреляны баллистическими и крылатыми ракетами, уточнил Сария.

Ранее представители Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании заявили, что неизвестные обстреляли судно в Аденском заливе. По данным центра, инцидент произошел в 59 морских милях от йеменского порта Аден. В настоящее время специалисты проводят расследование по факту случившегося. Всем кораблям, находящимся в Красном море, рекомендовано соблюдать осторожность.