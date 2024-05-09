Стало известно об атаке хуситов на три израильских корабля Йеменские хуситы атаковали корабли Израиля в Аденском заливе и Индийском океане

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Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» атаковали три израильских корабля в Индийском океане и Аденском заливе, сообщил военный представитель группировки Яхья Сариа. По его словам, которые приводит телеканал Al-Masirah, операция проводилась с использованием баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Вооруженные силы Йемена провели операцию с участием военно-морских сил, беспилотных военно-воздушных сил и ракетных сил, поразив два израильских судна в Аденском заливе — MSC DEGO и MSC GINA. Атака осуществлялась с помощью нескольких баллистических ракет и беспилотников, и попадание было точным, — заявил Сариа.

Он добавил, что еще одна операция была проведена ракетными войсками Йемена против судна MSC Vittoria. Как отметил Сариа, вооруженные силы государства следят за ситуацией в секторе Газа и увеличивают уровень военных операций для борьбы с угнетением народа Палестины.

Ранее йеменские хуситы нанесли удары по двум коммерческим судам Cyclades и MSC Orion в Красном море и Индийском океане соответственно. По словам Сариа, также достигли целей беспилотники, которые атаковали два американских эсминца в Красном море. Он подчеркнул, что судно Cyclades в нарушение запрета следовало в израильский порт Эйлат, изначально скрыв пункт назначения.