Секс, поцелуй, визит к дантисту: как еще спортсмены оправдывались за допинг

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Летние Олимпийские игры в Париже еще не начались, а скандалов уже хватает. В том числе связанных с применением запрещенных препаратов. 22 мая Антидопинговый суд Международной федерации фехтования (FIE) оправдал серебряного призера ОИ Токио Изаору Тибюс, в пробе которой нашли остарин. Француженка смогла доказать, что вещество попало в ее организм через секс с партнером, который его употреблял. NEWS.ru вспоминает самые невероятные версии других попавшихся на допинге спортсменов, которым удалось избежать наказания или существенно сократить срок дисквалификации.

Кто еще объяснял допинг сексом

В конце 2020 года проба теннисистки Даяны Ястремской дала положительный результат на местеролон — запрещенное вещество, относящееся к группе андрогенов. В итоге украинку, которая занимала 29-е место в рейтинге WTA, отстранили от соревнований, но она тут же публично заявила о своей невиновности и принялась доказывать ее в суде.

В июне 2021-го дело украинки рассматривал Спортивный арбитражный суд (CAS), который занял сторону спортсменки и оправдал ее. Суд поверил версии Ястремской о том, что допинг попал в ее организм через секс с бывшим бойфрендом. Не последнюю роль в вынесении оправдательного приговора сыграло то, что и теннисистка, и ее экс молодой человек успешно прошли проверку на полиграфе.

Фото: Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press Даяна Ястремская

В 2007 году в центре скандала оказался футболист «Милана» Марко Борьелло. В организме игрока выявили повышенное содержание преднизолона и преднизона, которые свидетельствуют о применении запрещенного препарата кортизона. Футболисту грозила длительная дисквалификация. Сам Борьелло отрицал умышленное употребление допинга и выдвинул свою версию его попадания в организм.

Борьелло рассказал, что во время полового контакта с подругой использовал интимную гель-смазку, содержащую тот самый кортизон. Версию подтвердила девушка игрока — аргентинская модель Белен Родригес. Еще одним косвенным подтверждением стало то, что концентрация вещества в организме Борьелло была очень небольшой. В итоге итальянец отделался легким испугом в виде двухмесячной дисквалификации.

Фото: Giuseppe Maffia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Марко Борьелло

Оправдан благодаря трехмесячному сыну

В начале 2022 года разгорелся допинговый скандал с участием чемпиона мира по легкой атлетике россиянина Сергея Шубенкова. Золотой призер в беге с барьерами сдал положительный тест на запрещенное мочегонное средство ацетазоламид и оказался под угрозой длительной дисквалификации. Спортсмен не сдался, нанял группу зарубежных юристов и убедил трибунал Athletics Integrity Unit (AIU) — независимой организации по борьбе с допингом в легкой атлетике — признать его невиновность.

Позже в интервью ТАСС россиянин рассказал о том, что допинг попал в его организм из-за приготовления лекарства для младшего сына.

«Он, как выяснилось, принимал таблетки из списка Всемирного антидопингового агентства (WADA), которые надо было подготавливать определенным образом (в три месяца дети не умеют глотать таблетки). От такой подготовки на кухне оставались микроскопические, почти невидимые частички, которые и стали причиной положительного допинг-теста», — рассказал Шубенков.

Фото: Wang Lili/Xinhua/Global Look Press Сергей Шубенков

Кокаин в поцелуе незнакомки

В 2009 году в организме 23-й ракетки мира Ришара Гаске обнаружили кокаин, который входит в перечень запрещенных препаратов в теннисе и многих других видах спорта. Теннисист отказался признавать факт умышленного употребления наркотиков и заявил, что вещество могло попасть в его организм через поцелуй с незнакомой девушкой на вечеринке.

Концентрация кокаина в анализах Гаске действительно была очень низкой, за француза публично заступились многие известные теннисисты. Независимый трибунал Международной федерации тенниса (ITF) провел расследование и де-юре наказал теннисиста, однако по факту приговор оказался оправдательным.

Орган решил дисквалифицировать Гаске на два с половиной месяца, но срок отсчитывался с начала разбирательств, которые длились в течение именно этого времени. Так что после вынесения вердикта француз смог вернуться к соревнованиям.

То ли дантист, то ли родная тетя

В 2002 году на кокаине попался двукратный победитель Джиро д'Италия Джильберто Симони. Спортсмен был обескуражен случившимся, настаивал на собственной невиновности и выдвинул сразу две версии произошедшего. Согласно первой, допинг попал в организм итальянского велогонщика во время визита к дантисту. Сторона спортсмена указывала на то, что кокаин в малых дозах входит в состав некоторых обезболивающих.

Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press Джильберто Симони

Вторая версия, которая в итоге и сыграла, звучала еще более фантастически. Спортсмен рассказал, что накануне антидопингового контроля навестил тетю, которая угостила его привезенным из Перу чаем, а кокаин попал в его организм из-за содержавшихся в напитке частиц листьев коки.

В итоге Симони полностью оправдали, но без последствий история для него все равно не закончилась. Велогонщик был отстранен от соревнований на время разбирательств и не смог выступить на «Тур де Франс» — веломногодневке, в которой он всегда мечтал победить, но так и не смог этого сделать.

Андре Агасси перепутал стаканы

Великий американский теннисист Андре Агасси в один из периодов карьеры страдал от наркотической зависимости и однажды едва не получил длительную дисквалификацию. В 1997 году спортсмена уличили в применении метамфетамина, но ему удалось выйти сухим из воды. Агасси заявил, что по ошибке выпил содовую, в которой содержался наркотик, из стакана помощника. ITF и ATP поверили в объяснения суперзвезды и не стали наказывать американца.

Новый виток история получила в 2009-м, когда уже завершивший карьеру Агасси опубликовал автобиографию. В ней он признался, что сидел на наркотиках, а в 1997-м просто солгал. После этого некоторые болельщики и специалисты призывали лишить Агасси титулов задним числом, но международные теннисные организации решили не ворошить прошлое.

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