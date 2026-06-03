Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 3 июня 2026 года

3 июня 2026 года — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 3 июня 2026 года

3 июня — 154-й день 2026 года. Крестьяне сеяли лен и проводили обряды, чтобы получить отличный урожай. По всему миру в этот день справляют Всемирный день велосипеда. Рассказываем, чем еще может быть интересна дата 3 июня 2026 года: какой праздник народного календаря выпадает на этот день, какие интересные обряды и приметы с ним связаны и кого сегодня поздравить с днем ангела.

Всемирный день велосипеда — праздник 3 июня

Если любите кататься на велосипеде, то 3 июня 2026 года — ваш праздник. Несколько лет торжество продвигал американец Лешек Сибилски. По его мнению, ездить на этом виде транспорта куда полезнее, чем на автомобилях. Ведь он не загрязняет окружающую среду.

Прообраз велосипеда появился еще в начале XIX века. Однако современные транспортные средства мало похожи на эти старинные устройства. Например, долгое время был популярен пенни-фартинг — велосипед с огромным передним колесом и небольшим задним.

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 3 июня 2026 года Фото: our-planet.berlin/imageBROKER.com/Global Look Press

ООН утвердила праздник велосипеда 3 июня в 2018 году. Цель события — подчеркнуть важность этого надежного, простого и удобного вида транспорта. В этот день можно отправиться на велопрогулку, а еще — задуматься о здоровом образе жизни. Сегодня велосипед — это не только транспорт, но и символ разумного потребления, внимательного отношения к себе и окружающему миру.

3 июня 2026 года рекомендуем вам сесть на велосипед и прокатиться по окрестностям, заняться разминкой с утра и есть только здоровую пищу.

Еленин день — праздник 3 июня в России

По народным поверьям, 3 июня в России отмечают праздник Еленин день (его еще называют Оленин день, Льняница, Алена-леносейка). Торжество так названо в честь Елены равноапостольной. В этот день ее память чтит православная церковь. Елена считается матерью императора Константина I Великого, который утвердил христианство как господствующую религию Римской империи.

Сама Елена стала христианкой только в пожилом возрасте — легенды гласят, что ей было больше 60 лет. В преданиях она описана как умная благочестивая женщина. В конце жизни Елена равноапостольная отправилась в паломничество в Иерусалим, где устроила раскопки на горе Голгофе. Считается, что она нашла немало реликвий, в том числе Животворящий Крест и Гроб Господень.

В России в праздник 3 июня крестьяне заканчивали сеять хлеб и начинали заниматься льном. Святую Елену славяне просили о хорошем урожае. С этим днем связано несколько интересных ритуалов. 3 июня наши предки отправлялись в поля, сеяли лен, а в процессе подбрасывали над головой яйца. Считалось, что чем выше бросишь этот продукт, тем лучше будет урожай. Другой странный обряд праздника 3 июня призывал крестьянок раздеться посреди поля. Якобы тогда лен бы «сжалился» над женщиной, у которой нет даже одежды. Этот странный обычай, верили славяне, тоже повысил бы урожайность. Вот какой праздник 3 июня был в древности.

Приметы на 3 июня: что можно и нельзя делать

Итак, сеять лен — традиция славянского праздника 3 июня. А что еще, следуя народным поверьям, стоит делать в этот день? Вот приметы, что обещают благополучие и удачу:

радуга в небе сулит хорошее здоровье;

посадить дерево — к счастью;

съесть на завтрак яйцо, а скорлупу отдать птицам — они будут лучше нестись.

Праздники и памятные даты 3 июня 2026 года Фото: Simon Katzer/imageBROKER.com/Global Look Press

А вот убираться в этот день категорически нельзя, а то в дом придут неприятности. Еще приметы рекомендуют следить за гардеробом, не надевать черные вещи — это к размолвкам и спорам. Женщинам следует задуматься о прическе и не заплетать косы, если они хотят, чтобы волосы оставались густыми и здоровыми.

Без примет о погоде не обходится ни один праздник. 3 июня 2026 года не исключение. Вот интересные поверья о погоде в этот день:

плохая погода сегодня — холодная и дождливая осень;

кукушка много кукует — к хорошей погоде;

рябина обильно цветет — к богатому урожаю льна;

жара в праздник 3 июня сулит засушливое лето;

если ночью на небе мало звезд, то будет дождливо.

Интересные факты о 3 июня

Мы узнали, какой праздник выпадает на 3 июня 2026 года. А теперь вспомним об исторических событиях, что пришлись на этот день:

1571 — крымский хан Девлет Герай сжег Москву;

1830 — народное вооруженное восстание — чумной бунт — в Севастополе;

1837 — недалеко от Лондона организован первый в мире ипподром;

Какой сегодня праздник отмечают в России и мире Фото: Mary Evans Picture Library/Global Look Press

1917 — в Петрограде состоялся I Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов;

1918 — в Москве снесли Красные ворота — памятник архитектуры XVIII века;

1970 — в США синтезирован первый в мире искусственный ген;

1971 — начато строительство атомного ледокола «Арктика», первого в мире корабля, достигшего Северного полюса в надводном плавании;

1992 — создан Совет безопасности России;

2006 — Черногория провозгласила независимость и отделилась от Сербии.

3 июня появились на свет естествоиспытатель, популяризатор науки Климент Тимирязев, король Великобритании Георг V, нейрохирург Николай Бурденко, режиссер Сергей Герасимов, поэт Аллен Гинзберг, актер Всеволод Шиловский, телеведущая Юлия Барановская, спортсмены Елена Исинбаева и Рафаэль Надаль, музыкант Скриптонит.

Именины 3 июня

Осталось перечислить совсем немного праздников 3 июня 2026 года. По церковному календарю в этот день именинниками стали:

Ярослав;

Елена;

Михаил;

Федор;

Константин;

Кирилл;

Касьян.

В нашей статье мы рассказали, что за праздники приходятся на 3 июня 2026 года. Расскажем еще немного о православных торжествах: Русская православная церковь в этот день отмечает праздник Владимирской иконы Божией Матери. А если религия вам не интересна, предлагаем просто покататься на велосипеде.

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