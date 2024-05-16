В РФ поднимут пенсии к 2025 году: какие еще выплаты вырастут и на сколько

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Минтруде России хотят поднять прожиточный минимум (ПМ) на 14,8%. Сейчас соответствующий проект постановления проходит общественное обсуждение на Едином портале разработки федеральных актов. NEWS.ru решил узнать, как повышение ПМ повлияет на пенсии и другие выплаты в России.

Сколько составит прожиточный минимум в 2025 году

Минтруд предлагает увеличить прожиточный минимум (ПМ) в России как минимум до 17 733 рублей на душу населения в 2025 году, заявили в министерстве.

«Прожиточный минимум на 2025 год предлагается увеличить до 17 733 рублей на душу населения, для трудоспособного населения — 19 329 рублей, пенсионеров — 15 250 рублей, детей — 17 201 рубля. Это на 14,8% выше, чем в 2024 году», — сообщили в ведомстве.

Что такое прожиточный минимум

Прожиточный минимум — это минимальная сумма денег, которая необходима россиянину для обеспечения базовых потребностей. Власти используют этот показатель для:

оценки уровня жизни граждан в целом по стране и в отдельных регионах;

расчета социальных пособий и стипендий;

обоснования минимального размера оплаты труда (МРОТ);

формирования федерального и региональных бюджетов — государство заранее рассчитывает, сколько денег потребуется на соцвыплаты.

Величина минимума ежегодно вводится до 1 июля и не может быть ниже, чем в предыдущем году. Правительство России определяет точный размер ПМ. В 2024 году прожиточный минимум был зафиксирован в законе о бюджете страны.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В чем отличия федерального прожиточного минимума от регионального

Помимо федерального ПМ, в тех или иных республиках, краях и областях могут устанавливаться и свои, региональные. Если федеральный прожиточный минимум дает средние показатели по России, то региональные указывают сумму, которая нужна для существования в определенной области страны. Они могут быть как выше, так и ниже федеральных.

К примеру, обычным, неработающим пенсионерам, если сумма выплат не достигает регионального ПМ, а тот в свою очередь не достигает федерального ПМ, положена доплата из федерального бюджета.

Социальные доплаты начисляются органами соцзащиты той или иной территории в случае, если прожиточный минимум пенсионера в этих областях, краях и республиках выше, чем федеральный ПМ пенсионера, а общая сумма денежных выплат неработающему пенсионеру ниже регионального ПМ пенсионера.

Какой сейчас прожиточный минимум в России

В 2024 году прожиточный минимум в России равен 15 453 рублям на душу населения из расчета на месяц. Для трудоспособного населения он равен 16 844 рублям. Детям полагается прожиточный минимум в 14 989 рублей, а пенсионерам — 13 290 рублей.

Таким образом, прожиточный минимум на душу населения должен вырасти на 2280 рублей за год, а для трудоспособного населения — на 2485 рублей. Для пенсионеров он вырастет, соответственно, на 1960 рублей, а для детей — на 2212 рублей.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как повлияет повышение прожиточного минимума на пенсии

Как уже сказано выше, неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе его проживания, устанавливается федеральная или региональная социальная доплата к пенсии до уровня регионального прожиточного минимума пенсионера.

При подсчете общей суммы материального обеспечения неработающего пенсионера учитываются следующие доходы, которые льготник уже получает:

пенсии, в том числе в случае отказа пенсионера от получения указанных пенсий;

срочная пенсионная выплата;

дополнительное материальное (социальное) обеспечение;

ежемесячная денежная выплата (включая стоимость набора социальных услуг);

иные меры социальной поддержки, установленные законодательством субъектов РФ в денежном выражении (за исключением мер социальной поддержки, предоставляемых единовременно).

Кроме того, при подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются денежные эквиваленты предоставляемых ему соцмер по оплате телефона, жилых помещений, коммунальных услуг и проезда на всех видах пассажирского транспорта.

Соответственно, если федеральный прожиточный минимум пенсионера поднимут в следующем году на 14,8%, минимумы в каждом конкретном регионе, вероятно, тоже увеличат. Вслед за этим вырастут и доплаты к пенсии. Таким образом, часть пенсионеров смогут получать ежемесячно на 1960 рублей больше — именно на столько поднимут для них федеральный показатель.

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

Как повышение прожиточного минимума изменит другие льготы

Еще одной популярной льготой, связанной с ПМ, является единое детское пособие. Оно назначается семьям, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе проживания. Выплата устанавливается беременной женщине, вставшей на учет до 12 недель беременности, и одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) ребенка в возрасте от 0 до 17 лет.

В частности, выплаты назначают на первого, третьего или последующего ребенка до 3 лет, а также от 3 до 7 лет (включительно) и от 8 до 17 лет. Размер ежемесячного пособия варьируется и может составлять:

50% от прожиточного минимума на ребенка в регионе — базовый размер выплаты;

75% от прожиточного минимума на ребенка в регионе — если при назначении базового пособия среднедушевой доход семьи все равно остается меньше прожиточного минимума;

100% от прожиточного минимума на ребенка в регионе — если при назначении пособия в размере 75% регионального прожиточного минимума на ребенка уровень среднедушевого дохода семьи все равно остается меньше прожиточного минимума на человека.

Семьи с несколькими детьми выше указанного возраста получают единое пособие на каждого ребенка до достижения им 17 лет.

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