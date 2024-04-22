Для некоторых россиян могут изменить ставку семейной ипотеки «Известия»: для семей с детьми от 6 лет ставку по ипотеке могут повысить до 12%

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press

После 1 июля 2024 года для семей с детьми старше шести лет ставка по семейной ипотеке может быть повышена до 12%, пишет газета «Известия» со ссылкой на близкие к Минфину РФ источники. Пока заем на жилье выдается таким семьям под 6%.

Инсайдеры утверждают, что сейчас ведомство обсуждает все предложения в связи с продлением до 2030 года программы семейной ипотеки. Собеседник газеты пояснил, что в текущих условиях рынка повышение ставки до 12% выглядит логичным. Более низкая ставка не позволила бы сделать семейную ипотеку более целевой. Иными словами, чтобы ее брали те, кто нуждается в улучшении жилищных условий, а не кому хочется вложить в недвижимость средства.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что для регионов с низкими доходами населения 12% для семейной ипотеки — много. Он предложил установить ее для Москвы, Подмосковья и других регионов с высокими доходами.

При этом для регионов с низким уровнем заработных плат желательно установить более льготные условия сразу, — отметил депутат.

С 1 июля 2024 года однозначно будет период адаптации ипотечного рынка, однако стоит ждать перекоса в сторону семейной ипотеки, утверждал ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута. Он напомнил, что данный вид программы продлили. Более того, возможно дальнейшее упрощение семейной ипотеки, что может вызвать спрос у россиян.

Ранее Ракута объяснил, что падение спроса на льготную ипотеку в России связано с ужесточением правил кредитования. По его словам, банки стали тщательнее проверять заемщиков и в последние несколько месяцев отказывали каждому третьему клиенту.