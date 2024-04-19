Названы причины падения спроса на льготную ипотеку в Москве и Петербурге Брокер Ракута: падение спроса на льготную ипотеку связано с ужесточением правил

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Падение спроса на льготную ипотеку в России связано с ужесточением правил кредитования, объяснил NEWS.ru ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута. По его словам, это сейчас происходит по всей стране, особенно в больших городах. Банки стали тщательнее проверять заемщиков и в последние несколько месяцев отказывали каждому третьему клиенту.

Банки по методичке Центробанка стали тщательнее анализировать клиента и чаще отказывать. Каждому третьему клиенту, который подавал заявку на льготную ипотеку в последние несколько месяцев, отказывали, — говорит он.

По словам эксперта, важным фактором является не только одобрение самой заявки, но и выход на сделку. Часто банки стали отказывать уже на финальном этапе после повторной проверки. Он считает, что связано это с негласным указанием сэкономить бюджетные деньги. С 1 июля 2024 года заканчивается часть льготных программ и теперь, считает он, финансовые организации будут еще внимательнее подходить к каждому заемщику.

Думаю, кулуарно банкам поставили задачу экономить по факту бюджетные средства. Наверняка, дополнительных лимитов банкам уже не будут выделять. Поэтому упали выдачи и заявки на льготную ипотеку, — говорит Ракута.

Ранее директор направления «Новостройки» компании по продаже недвижимости Валерий Кочетков сообщил, что ускорение темпов роста цен на рынке новостроек связано с повышенным спросом и является устойчивой тенденцией. По его словам, также высокие цены обусловлены подорожанием себестоимости строительства и повышением ключевой ставки Банком России, вслед за которым банки подняли ставки по ипотеке.