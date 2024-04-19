Брокер предрек рост спроса у россиян на один вид ипотеки Брокер Ракута предсказал рост спроса на семейную ипотеку в России

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С 1 июля 2024 года однозначно будет период адаптации ипотечного рынка, однако стоит ждать перекоса в сторону семейной ипотеки, заявил NEWS.ru ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута. Он напомнил, что данный вид программы продлили. Более того, возможно дальнейшее упрощение семейной ипотеки, что может вызвать спрос у россиян.

Многие банки и застройщики пока не нашли решение, как дальше работать по новым условиям. Но перекос будет в сторону семейной ипотеки, ее продлили. Возможно, будут новые изменения, ее могут упростить, например, в возможностях получить семейную ипотеку с одним ребенком, не привязываясь к году рождения. Это сразу охватит новый сегмент рынка, — сказал Ракута.

Брокер не исключил больших изменений на ипотечном рынке после лета, уточнив, что вероятен ввод новых программ, которые будут адресными или региональными. По словам Ракуты, уже ведутся разговоры о льготной ипотеке для учителей, специалистов военно-промышленного комплекса, врачей, а также о льготных программах для участников СВО и их семей.

Подобные меры поддержит рынок, но хватит ли на это денежных средств и готово ли правительство выделять средства на новые программы? Семейную ипотеку однозначно будут поддерживать, с остальными — непонятно. Осенью Минфин, Минстрой и правительство будут наблюдать за рынком, за темпами продаж в новостройках у застройщиков. Если будет сильный спад в строительстве, это может коснуться многих сфер в экономике. Тогда правительству нужно будет вводить новые программы для поддержания экономики, — добавил Ракута.

Ранее Ракута объяснил, что падение спроса на льготную ипотеку в России связано с ужесточением правил кредитования. По его словам, банки стали тщательнее проверять заемщиков и в последние несколько месяцев отказывали каждому третьему клиенту.