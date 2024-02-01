Индексация 1 февраля: кому и как повысят пособия, что говорят в Госдуме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 февраля Соцфонд России провел ежегодную индексацию десятков выплат, которые получают россияне. На сколько в РФ повысили пенсии и пособия, как меняется объем материнского капитала и какие недостатки в индексации увидели в Госдуме?

На сколько в России повысили пенсии и пособия

Социальный фонд России сообщил, что с 1 февраля выплаты были повышены на 7,4%. Ранее в январе были проиндексированы пенсии и повышен уровень прожиточного минимума.

«Размер повышения определен постановлением правительства на основе данных Росстата об уровне инфляции прошлого года», — подчеркнули в Соцфонде.

Ведомство перечисляет, кого коснется повышение: прежде всего это инвалиды, ветераны боевых действий и все россияне, которые дополнительно к пенсии получают ежемесячную денежную выплату; индексируется также связанная с выплатой стоимость набора соцуслуг.

Некоторые суммы единых денежных выплат (ЕДВ) с 1 февраля 2024-го составляют:

для инвалидов ВОВ — 7605,52 рубля;

участников ВОВ — 5704,11 рубля;

жителей осажденных Ленинграда, Сталинграда и Севастополя — 4184,51 рубля;

инвалидов Чернобыля и Кыштыма — 3802,78 рубля;

Героев СССР и РФ — 86 675,14 рубля;

Героев Труда — 66 122,18 рубля.

Стоимость набора соцуслуг включает в себя 1215,80 рубля на обеспечение медпомощи, 188,08 рубля на путевки на санаторно-курортное лечение, 174,62 рубля на бесплатный проезд на транспорте к месту лечения.

Как увеличится материнский капитал

На 7,4% увеличен размер материнского капитала, в том числе суммы, которые ранее не были использованы родителями. Материнский капитал на первого ребенка составит 631 тысячу рублей.

«Если женщина не воспользовалась данной мерой поддержки, то на второго ребенка она получит 834 тысячи рублей. При этом важно понимать, что если на первого деньги получены, то на второго выдадут разницу этих сумм — 203 тысячи рублей», — объяснила «Российской газете» замглавы думского комитета по вопросам семьи Татьяна Буцкая.

Эти средства россияне смогут направить на улучшение жилищных условий, обучение детей, формирование накопительной пенсии родителей, покупку товаров для адаптации детей с инвалидностью в общество и получение ежемесячной выплаты на ребенка до трех лет.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как оценили индексацию в Госдуме

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в своем Telegram-канале раскритиковала февральскую индексацию. Она призвала «обратить внимание на реальную ситуацию в экономике».

«Одно дело — инфляция по официальным данным правительства, другое дело — инфляция в реальной жизни. Если бы эта инфляция производилась в связи с реальной инфляцией, то она была бы гораздо ощутимее для получателей материнского капитала и пособий при рождении ребенка», — подчеркнула Останина.

Депутат отметила скачок цен на продукты питания в «минимум 27%».

«Инфляция гораздо ощутимее, чем один раз в год, для нашего населения, поэтому правильнее было бы хотя бы один раз в квартал, если мы говорим о периодичности», — предложила Останина изменение в подходе к индексациям.

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