Россия стремительно стареет. Пенсии отменят или заставят работать до 80?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По данным исследования, опубликованного в научном журнале The Lancet, к 2050 году пенсионеров на планете будет больше, чем подростков и молодежи вместе взятых. Этот прогноз актуален для 204 стран, включая Россию. Чем это грозит РФ, смогут ли пожилые люди достойно жить на пенсии, не прибегая к подработкам, — в материале NEWS.ru.

Почему население Земли стареет

Ведущий научный сотрудник Международной лаборатории демографии и человеческого капитала РАНХиГС Андрей Коротаев рассказал NEWS.ru, что озвученный Lancet прогноз вполне соответствует реальности. На это, по его словам, указывают все современные демографические тенденции и показатели.

«Некоторые считают, что старение населения, прежде всего, связано с ростом продолжительности жизни, но это не так. Главный фактор — это низкая рождаемость. Если у вас меньше двух детей на женщину, это значит, что поколение детей будет численно меньше поколения родителей», — заявил Андрей Коротаев.

Он подчеркнул: самое печальное в сложившейся ситуации не то, что число пенсионеров превысит количество подростков и молодежи, а то, что оно превысит число работающих. А чтобы пенсионная система работала нормально, лиц трудоспособного возраста должно быть больше, чем пенсионеров, уточнил демограф.

«Низкая рождаемость подрывает такой порядок вещей. Так что это лишь вопрос времени, когда число пенсионеров будет превышать число работающих», — отметил Андрей Коротаев.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Насколько в России упала рождаемость

Андрей Коротаев сообщил, что рождаемость обвалилась в России в 1960-х годах. Тогда она упала ниже уровня замещения поколений. Однако даже тогда этот показатель был выше, чем сегодня, утверждает эксперт.

«В СССР рождаемость была все равно выше, чем сейчас в любой развитой стране. В 1986 году, например, у нас рождаемость была 2,26 — больше двух детей на женщину. Это чуть больше уровня замещения поколений. Так что демография вполне позволяла пожилым женщинам и мужчинам прекращать работать в 55 и 60 лет соответственно и, пусть небогато, но нормально жить на свою пенсию», — рассказал Андрей Коротаев.

Сейчас показатель рождаемости, по его словам, сильно ниже. Он составляет 1,4 ребенка на женщину. Следовательно, поколения не сменяются, детей появляется меньше, чем живет пенсионеров, объяснил демограф.

Фото: Aleksander Lyskin/Global Look Press

Как обеспечить пенсионерам достойную старость

По мнению Андрея Коротаева, старение населения и низкая рождаемость вынуждают правительства многих стран повышать пенсионный возраст. Однако эта мера очень непопулярна у населения, отметил он.

«У нас в 2018 году было самое большое падение рейтинга власти после пенсионной реформы. Во Франции чуть ли не революция произошла из-за этого. Но это абсолютно необходимо делать. И на отметке в 60 лет не получится остановиться», — утверждает демограф.

По его словам, к 2050 году в мире появится дилемма: чтобы прокормить пенсионеров, число которых превысит работоспособное население, придется либо вновь повышать пенсионный возраст, либо урезать размер пенсий.

«Вообще пенсии отменить, конечно, не смогут. Но в районе 2050 года людям придется выбирать между этими двумя вариантами. Я думаю, большинство предпочтет продление трудовой деятельности. Поэтому в перспективе 20–30 лет повышение пенсионного возраста во всем мире будет происходить», — считает Андрей Коротаев.

Он отметил, что этот процесс будет сопровождаться усилением социальной напряженности.

Фото: A. Krieger/g/Global Look Press

Чем можно заменить пенсии в будущем

Повышение пенсионного возраста поддерживает и ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников. Но он считает, что необходимо применять нестандартную для России форму занятости людей в преклонном возрасте. Экономист предлагает обратиться к японскому опыту.

«У японцев есть пожизненный наем людей на работу. Но там корпорации собирают своих сотрудников-стариков, создают им на некоторое время санаторно-курортные условия и ставят им задачу: „В компании есть такая-то проблема, будьте добры, предложите свои идеи ее решения, исходя из вашего опыта“. И это работает. То есть пожилые сотрудники оказывают больше консультативные услуги, а не продолжают выполнять непосредственно ту работу, которой они занимались в более молодом возрасте», — объяснил Никита Масленников.

Такой формат взаимодействия с сотрудниками в преклонном возрасте, по его словам, повышает мотивацию и у более молодых работников: они видят, как их работодатели относятся к пенсионерам, и не стремятся уходить к конкурентам, хотят развиваться и добиваться более высоких должностей, чтобы иметь больше привилегий в будущем. А корпорация, утверждает экономист, благодаря этому не имеет проблем с текучкой кадров и получает решение своих проблем от опытных специалистов, которые, как правило, окупают их содержание.

Фото: Wang Shen/Xinhua/Global Look Press

Продление трудовой деятельности выгодно и с точки зрения решения проблемы с дефицитом кадров, который образовался в России, считает Масленников. Кроме того, он видит нужным стимулировать крупные компании вкладываться в пенсионное обеспечение.

«Основания надеяться на вовлечение российских корпораций в пенсионное обеспечение есть. У нас есть „Газпром“, РЖД, еще несколько компаний. Но это капля в море, это госкорпорации. Частники тоже начали бы делать это, если бы был соответствующий налоговый режим. Условно говоря, если вы отчисляете деньги на корпоративную пенсию, эти затраты входят в необлагаемую базу налога на прибыль. И тогда все получится», — сказал Никита Масленников.

Экономист посетовал, что в России чиновники не доверяют бизнесу, даже социально ответственному. Поэтому, по его мнению, пока опыт подобного пенсионного обеспечения в стране широко не распространен.

Как пенсионеры могут сами себя кормить

Никита Масленников отметил: поскольку пенсионная система во всем мире под угрозой, пожилые люди должны будут хотя бы частично содержать себя сами. Один из инструментов дополнительного дохода — это так называемые накопительные пенсии и их аналоги, то есть инвестиции и финансовая активность, говорит экономист.

«Это не обязательно доход от сдачи квартиры в аренду. Это и инвестирование в ценные бумаги. Человек перечисляет достаточное количество средств в управляющую компанию, пенсионный или трастовый фонд, инвестирует в накопительное страхование жизни. Моделей огромное количество, и смысл у них общий — это долгосрочные вложения, на доход от которых можно будет достойно жить. Тем временем деньги пенсионеров размещаются в разнообразные финансовые инструменты», — объяснил Никита Масленников.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По его словам, такие инструменты уже используются в разных странах, это общемировой тренд и России «надо в него вписываться». Он добавил, что в РФ только начинают вводить подобные меры, например, программу долгосрочных сбережений граждан, индивидуальные инвестиционные счета и прочее. Но, по мнению экономиста, хорошо, если эти инструменты заработают к 2030 году.

«На сегодняшний день в России порядка 60% граждан не имеют вообще никаких сбережений и живут от зарплаты до зарплаты. Но потенциал развития этих инструментов есть, они запущены, законы приняты, подписаны президентом. Мы опоздали на десятилетия, попали в последний вагон, но едем в этом поезде», — сказал Никита Масленников.

Однако он добавил, что такие инструменты все же несут в себе риски, потому что в связи с глобальными изменениями, развитием технологий и геополитической обстановкой непонятно, какой будет мировая экономика. В такой ситуации нельзя сделать точные прогнозы даже на 10 лет вперед, уточнил экономист.

Что такое «серебряная экономика»

Никита Масленников заявил: чтобы пожилые люди могли содержать себя, нужно развивать образовательные программы для пенсионеров. Сейчас в России, по его словам, такого тренда нет.

«В мире уже около 15 лет существует термин „серебряная экономика“, когда люди пожилого возраста, которые имеют полное право выйти на пенсию, продолжают работать. Как правило, это сфера услуг, интеллектуальная или творческая деятельность. Но если мы хотим, чтобы наши пенсионеры продолжали трудовую деятельность, мы должны им оказать поддержку, научить их», — говорит экономист.

По его словам, даже инвестирование как способ получения дополнительного дохода требует специальных знаний. И стоит обеспечить пенсионерам возможность получить их.

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