Льготы на детей закончились. Купить квартиру семьям станет еще сложнее

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 июля 2024 года ставку по семейной ипотеке для некоторых россиян могут повысить вдвое. Таким образом, кредит будут брать именно те, кто нуждается в улучшении жилищных условий, а не те, кто просто хочет инвестировать в недвижимость, считают чиновники. NEWS.ru рассказывает, кого коснется ужесточение ипотеки и как это отразится на рядовых заемщиках.

Как и для кого изменятся условия по семейной ипотеке

В России могут поднять ставку по программе «Семейная ипотека» с 6% до 12% для отдельных категорий заемщиков. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники, близкие к Минфину РФ. В ведомстве готовят предложения, которые могут коснутся семей с детьми старше 6 лет.

«Сейчас обсуждается несколько вариантов, один из них — повышение ставки до 12% для семей с детьми старше шести лет. Причем такой уровень обсуждается для всего срока до 2030 года», — говорится в сообщении. По словам одного из источников, такая ставка выглядит логичной, поскольку она сделала бы льготную ипотеку более целевой — отсекла бы тех, кто берет квартиры в инвестиционных целях (а это в теории охладило бы рынок недвижимости и привело к сдерживанию цен на новостройки).

В пресс-службе Минфина заявили, что окончательно предложения пока не сформированы. В Минстрое отметили, что вопрос прорабатывается совместно с заинтересованными ведомствами и организациями, а также с учетом мнения профессионального сообщества.

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Что об этом думают в Госдуме

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что 12% — это много, особенно для регионов с низкими доходами населения. Такую ставку, по его словам, можно было бы установить для Москвы и Московской области. А вот для субъектов с низким уровнем заработной платы желательно установить более льготные условия.

По словам Аксакова, следует найти формулу, которая позволит людям с низким доходом из регионов получать кредит и за счет возможности обслуживания этого кредита покупать жилье в ипотеку. Особенно это касается многодетных семей.

Кто и на каких условиях может взять семейную ипотеку сейчас

Семейная ипотека оформляется для покупки готового или строящегося первичного жилья, приобретения жилья у собственника на Дальнем Востоке или рефинансирования уже открытого кредита.

Стать участником программ могут:

семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года родился первый ребенок или последующие дети (для жителей Дальневосточного федерального округа — при рождении ребенка с 1 января 2019 года);

семьи с двумя и более детьми, не достигшими совершеннолетия;

семьи, в которых воспитывается ребенок с инвалидностью.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что можно купить по программе:

квартиру в готовом или строящемся доме у застройщика;

строящийся частный дом по договору участия в долевом строительстве;

готовый дом (с земельный участком) от застройщика по договору купли-продажи;

вторичное жилье; квартиру или дом, в том числе у физлиц, на территории сельских населенных пунктов в ДФО;

вторичное жилье в регионах, где нет строящихся многоквартирных домов, по данным ЕИСЖС (доступно только для семей с детьми-инвалидами);

частный дом, заказав строительство на эти деньги.

Ставка составляет до 6%. Для жителей Дальнего Востока — до 5% (при рождении ребенка с 1 января 2019 года). Такая ставка действует на весь срок кредита (как правило, до 30 лет, но зависит от конкретного банка). Первоначальный взнос — от 20% стоимости недвижимости. При этом банки могут устанавливать более высокий взнос. Максимальная сумма кредита в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области на льготных условиях по льготной ставке составляет 12 млн рублей, в других регионах — до 6 млн рублей. Часть первичного взноса можно погасить материнским капиталом.

Срок действия семейной ипотеки истекает 1 июля 2024 года. Однако в начале апреля президент Владимир Путин поручил правительству продлить ее до 2030 года.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чему поможет двойное удорожание семейной ипотеки

Для многих семей семейная ипотека — единственный вариант улучшить свои жилищные условия, заявил NEWS.ru директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин. Но семьям с детьми шести лет и старше жилье нужно так же, как и семьям с детьми в возрасте пяти лет. «И нельзя сказать, что по достижении ребенком определенного возраста благосостояние родителей резко улучшается. Поэтому предложение кажется мне странным», — говорит он.

Очевидно, для государства становится обременительно поддерживать льготную и семейную ипотеки, тем более что низкие ставки «разогрели» рынок жилья так, что даже на условиях льготного кредитования это самое жилье становится малодоступным для большинства россиян, говорит в беседе с NEWS.ru старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова. «Возможно, сокращение до минимума льготных программ действительно сможет оздоровить рынок и хотя бы сдержать рост цен», — отмечает она.

Что изменится после повышения ставки для заемщиков

Старший преподаватель кафедры банковского дела Университета «Синергия» Антон Рогачевский считает, что увеличение ставки в надежде «охладить» рынок ипотеки и сбить цены к желаемому результату не приведет. «Изменения в программе, которая действует уже порядка шести лет, просто приведут к тому, что для населения данный продукт станет недоступен из-за его дороговизны», — опасается собеседник NEWS.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Согласно последним исследованиям, уровень доходов россиян оказался вдвое меньше того, который необходим для ипотеки на вторичку, напоминает Рогачевчский. Для сравнения: средневзвешенная ставка в топ-20 банков по ипотеке на вторичном рынке на 19 апреля составила 16,95%, а на первичном (за исключением льготных программ) — 16,76%.

Теоретически новые условия могут отсечь порядка 20% потенциальных участников программы «Семейная ипотека», однако эта цифра очень условная, рассуждает эксперт. «Хотя бы потому, что желание взять ипотеку еще не означает, что она будет оформлена. Нужно знать, сколько у нас в стране семей минимум с двумя детьми, а также их уровень дохода и то, есть ли у них потребность в данном продукте», — перечисляет Рогачевский.

Что делать тем, кто планирует брать ипотеку

По мнению ипотечного брокера Елены Молоковой, ставка по семейной ипотеке все же должна оставаться на уровне 6%. Собеседница NEWS.ru при этом отмечает, что этот вопрос все еще находится на стадии обсуждения, идею не поддержали в Госдуме и окончательного решения еще нет.

Впрочем, тем, кто планировал приобрести жилье по этой программе (с учетом вероятных изменений), эксперты все-таки советуют поторопиться с оформлением кредита.

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