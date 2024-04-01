В России продлят срок действия семейной ипотеки Путин поручил продлить срок действия семейной ипотеки до 2030 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить срок действия семейной ипотеки. Соответствующие льготы будут действовать в стране до 2030 года. Семейная ипотека предполагает ставку не более 6% для семей с детьми до шести лет, передает Кремль.

Правительству Российской Федерации продлить до 2030 года срок действия льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей, предусмотрев сохранение процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставляемому семьям, имеющим детей в возрасте до шести лет, в размере, составляющем не более 6 процентов годовых в течение всего срока кредитования, — говорится в поручении.

Ранее председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил установить ставку по ипотеке для россиян не выше 7%. По его словам, каждая семья должна позволить себе жилье, не выплачивая при этом «чудовищных процентов». Слуцкий заявил, что ЛДПР убеждена: для нормального развития страны граждане должны иметь возможность приобрести недвижимость. По его словам, «нечего пенять на рыночные параметры», необходимо самим создавать комфортные для россиян условия.