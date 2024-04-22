В ГД призвали разделять ставки по семейной ипотеке в зависимости от региона Депутат Аксаков: ставку по семейной ипотеке нужно разделять по регионам

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Ставку по семейной ипотеке необходимо дифференцировать по регионам, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Как он отметил в беседе с НСН, устанавливать ставку нужно в зависимости от уровня платежеспособности населения, поскольку регионы с низким уровнем дохода не смогут взять ипотеку со ставкой 12%.

В российских регионах неодинаковая платежеспособность. Для Москвы и Подмосковья, возможно, это подъемная ставка, но есть регионы, где у людей заработная плата намного ниже, им тяжело будет обслуживать такую высокую ставку. Должна быть дифференциация в зависимости от платежеспособности населения в том или ином регионе, — объяснил депутат.

Парламентарий подчеркнул, что следует найти формулу, которая позволит людям из регионов с низким доходом получать кредит и за счет возможности обслуживания этого кредита покупать жилье в ипотеку, особенно это касается многодетных семей.

Ранее стало известно, что после 1 июля 2024 года для семей с детьми старше шести лет ставка по семейной ипотеке может быть повышена до 12%. Пока заем на жилье выдается таким семьям под 6%. Сейчас ведомство обсуждает все предложения в связи с продлением до 2030 года программы семейной ипотеки.