Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 7 июля 2026 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 7 июля 2026 года

До конца года остается 177 дней, а значит, на календаре — 7 июля. Какой праздник выпадает на этот день? Чем стоит заняться, чтобы, согласно приметам, привлечь удачу и благополучие? Кто стал именинником? На эти и прочие вопросы отвечаем далее.

Праздники 7 июля 2026 года в России

На 7 июля 2026 года в России приходится День образования авиалесоохраны. Русский лесной авиапатруль существует с 7 июля 1931 года. В 2026 году организации исполняется 95 лет. Это праздник для пожарных парашютистов и десантников, а также для летчиков-наблюдателей.

На этом праздники 7 июля 2026 года не заканчиваются. Сторонники православия отмечают сегодня Рождество Иоанна Предтечи. Пророк появился на свет в семье священника Захарии и праведной Елизаветы. Уже с 13 лет он начал проповедовать христианство. Количество его учеников стремительно росло, и Иоанн начал крестить людей в реке Иордан. Предтеча предвидел явление Иисуса и крестил Сына Божьего.

В России праздник 7 июля начинается с торжественного богослужения — всенощного бдения. Верующие возносят Иоанну Предтече молитвы. Его просят о вразумлении, укреплении веры, а также об исцелении и ниспослании детей. В 2026 году праздник приходится на Апостольский пост. Верующим дозволено есть пищу с маслом, рыбу и морепродукты. Можно также употребить немного вина.

Рождество Иоанна Предтечи Фото: Julian Kumar/GODONG/Global Look Press

Иван Купала — праздник 7 июля в России

Согласно календарю восточных славян, 7 июля — праздник Иван Купала. Он совпадает с Крещением Иоанна Предтечи, поэтому часто называется Ивановым днем. Однако этот праздник не имеет ничего общего с христианскими традициями. Напротив, он плотно связан с язычеством.

В России праздник 7 июля проводят за магическими обрядами. В их числе:

сбор трав — считается, что в ночь на Ивана Купалу растения приобретают целебные свойства;

прыжки через костер — огонь символизирует очищение, исцеление и укрепление, так что праздничные гулянья не обходятся без кострищ;

умывание росой — как и растения, вода приобретает оздоравливающие свойства;

плетение венков и гадания — девушки плетут венки из магических трав и спускают их на воду: если венок отплыл далеко от берега, то гадающую ждет любовь;

поиск цветка папоротника — легендарный цветок, якобы расцветающий в ночь с 6 на 7 июля, дарует способность находить клады.

Но главная традиция Ивана Купалы — это массовые купания. Славяне верили, что, окунувшись в водоем на праздник, можно смыть с себя болезни и невзгоды и укрепить здоровье.

7 июля — Иван Купала Фото: Владимир Смирнов/РИА Новости

Приметы на 7 июля: что можно и нельзя делать

Итак, хорошей приметой на Ивана Купалу считаются купания и умывание росой. Посещение бани также приветствуется. Свободное время лучше провести за сбором трав. А с наступлением темноты начинаются уличные гулянья и колядки.

Но и запретов, связанных с праздником, немало. По поверью, в этот день граница между мирами людей и духов стирается. Вероятность столкнуться с бесовщиной особенно высока. Поэтому 7 июля нельзя:

гулять в одиночестве, уходить далеко от жилища — можно стать добычей нечисти (по этой же причине нельзя отплывать далеко от берега и спать на земле);

собирать ягоды и грибы — в отличие от трав, они якобы становятся ядовитыми;

ссориться — конфликт затянется на годы;

хвастаться достижениями (как своими, так и, например, своих детей) — сглазят;

стричь волосы, бриться — можно «укоротить» собственную жизнь.

На Ивана Купалу стоит следить за явлениями природы. Они подскажут, чего ждать в дальнейшем. Например, обилие росы сулит хороший урожай огурцов, а звездное небо — обилие грибов осенью. Если на Купалу поют сверчки, то осень будет теплой. А дождь 7 июля пророчит жару, которая не спадет до конца лета.

Приметы на 7 июля Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости

Какие события произошли 7 июля

Теперь поговорим о роли даты 7 июля в истории. На этот день пришлись следующие знаменательные события:

1607 год — впервые исполнен английский гимн «Боже, храни короля»;

1668 год — Исаак Ньютон стал магистром наук;

1881 год — впервые издана сказка Карло Коллоди «Пиноккио»;

1981 год — финансовая компания «Американ Экспресс» запатентовала дорожные чеки, которые считаются прототипом кредиток;

1932 год — в СССР научились перерабатывать молоко в порошок;

1980 год — самолет на солнечных батареях впервые в истории перелетел через Ла-Манш.

Исаак Ньютон Фото: Science Museum/PERB930819/Global Look Press

Кто из знаменитостей родился 7 июля

7 июля появилось на свет немало выдающихся личностей. Например, сразу два японских императора: Серикава и Сутоку, и католическая святая Елизавета Венгерская. А еще:

Камилло Гольджи (1843–1926) — ученый, внесший большой вклад в изучение нервной системы человека;

Нетти Стивенс (1861–1912) — биолог, одна из первых исследовательниц половых хромосом;

Владимир Серегин (1922–1968) — летчик-испытатель, инженер, погибший вместе с Юрием Гагариным в авиакатастрофе;

Ринго Старр (р.1940) — музыкант, барабанщик The Beatles;

Шелли Дюваль (1949–2024) — актриса, известная по роли Венди из фильма «Сияние»;

Жанна Агузарова (р.1962) — певица;

Захар Прилепин (р.1975) — писатель, политический деятель;

Ольга Медведцева (р.1975) — биатлонистка, многократная чемпионка Олимпийских игр и мира.

Захар Прилепин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Именины 7 июля

И еще пара слов о том, какой праздник приходится на 7 июля. Нельзя забыть про День ангела. Согласно святцам, именинниками стали:

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