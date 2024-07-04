Стало известно, отменят ли Олимпийские игры — 2024 МОК опроверг информацию о возможной отмене Олимпийских игр — 2024

Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Международный олимпийский комитет опроверг появившуюся информацию о возможной отмене Олимпиады-2024 в Париже. На странице МОК в социальной сети X отмечается, что подобные сведения не имеют фактического основания и являются частью кампании по дезинформации против Франции, комитета и его главы.

Это, очевидно, часть текущей кампании по дезинформации против Франции, МОК и его президента, а также Олимпийских игр. Это не имеет фактического основания, — говорится в сообщении.

Информация о возможной отмене соревнований появилась на фоне массовых беспорядков во Франции, которые начались после оглашения первых итогов выборов в парламент страны. Президент Эммануэль Макрон заявлял об угрозе гражданской войны.

Проведение Олимпиады-2024 в Париже запланировано с 26 июля по 11 августа. На соревнования приедут спортсмены из 206 стран. Россия входит в это число, но у нее не будет своей сборной.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что в России Олимпийские игры будут смотреть любящие страну и спорт граждане. Он отметил, что поддерживает российских спортсменов, которые будут принимать участие в Олимпиаде в нейтральном статусе.

До этого комментатор заявил, что бойкотировать Олимпийские игры в Париже нельзя, потому что нужно болеть за тех, кто все же туда поедет. По его словам, со стороны России бойкота Олимпиады нет и быть не может. Он также отметил, что спортсмены из России не впервые могут не принять участие в Играх.