Губерниев рассказал, будут ли в России смотреть Олимпийские игры Губерниев: любящие страну граждане будут смотреть Олимпийские игры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Губерниев

В России Олимпийские игры будут смотреть любящие страну и спорт граждане, считает спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Он отметил в беседе с Lenta.ru, что поддерживает российских спортсменов, которые будут принимать участие в Олимпиаде в нейтральном статусе.

Если тебе хоть немного дорога спортивная Россия, ты поддержишь спортсменов и будешь следить за их выступлениями на Олимпиаде. А, если ты диванный горлопан, который громче всех орет о любви к Родине, то ты просто пустозвон. Ничего общего с реальной любовью к стране это не имеет, — объяснил телеведущий.

Комментатор отметил, что желает победы российским спортсменам, которые решили участвовать в Олимпиаде. Сейчас полный состав спортивной делегации неизвестен, однако уже многие прошли отбор на Игры и получили нейтральный статус.

Неизвестно и то, будет ли трансляция крупнейших спортивных соревнований, однако вряд ли страна останется безучастной к спортсменам, заключил Губерниев.

Ранее комментатор заявил, что бойкотировать Олимпийские игры в Париже нельзя, потому что нужно болеть за тех, кто все же туда поедет. По его словам, со стороны России бойкота Олимпиады нет и быть не может. Он также отметил, что спортсмены из России не впервые могут не принять участие в Играх.