Губерниев ответил на призыв бойкотировать Олимпиаду в Париже Комментатор Губерниев: бойкотировать Олимпийские игры в Париже нельзя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Губерниев

Бойкотировать Олимпийские игры в Париже нельзя, потому что нужно болеть за тех, кто все же туда поедет, отметил в беседе с «Газетой.Ru» комментатор Дмитрий Губерниев. По его словам, сейчас со стороны России бойкота Олимпиады нет и быть не может.

Я уважаю мнение федераций, которые не посылают своих спортсменов на Игры в Париже, но за тех, которые все же поедут, мы будем болеть. Это наши спортсмены. Желаю им всяческих удач, — уточнил комментатор.

Губерниев отметил, что спортсмены из России не впервые могут не принять участие в Играх. Бойкот Олимпиады был в 1984 году, когда Политбюро ЦК КПСС под надуманным предлогом не пустило советских спортсменов на соревнования в Лос-Анджелесе. Тогда десяткам людей сломали спортивные судьбы, подытожил комментатор.

Ранее президент Олимпийский комитет России Станислав Поздняков заявил, что ОКР поддерживает соотечественников, которые сознательно отказываются от условий МОК по участию в Олимпийских играх. Он также подчеркнул, что каждый спортсмен сам вправе делать личный выбор, а требования МОК заведомо унизительны.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что спортсмены из России могут самостоятельно принимать решение об участии в Олимпийских играх, которые пройдут в Париже в 2024 году. Он подчеркнул, что атлеты, которые готовы соревноваться, должны это сделать.