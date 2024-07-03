«Мне до сих пор стыдно»: как живет Иван Макаревич, говорил ли об СВО и отце

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Иван Макаревич

Актер и музыкант Иван Макаревич продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, что говорил об отце?

Чем известен Макаревич

Иван Макаревич родился 30 июня 1987 года в Москве. Его отец — народный артист России Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

После окончания школы он поступил в Школу-студию МХАТ, но, проучившись там год, перевелся в Российскую академию театрального искусства.

Артист снимался в картинах «Бой с тенью», «Бой с тенью 2: Реванш», «Дом Солнца», «Иван Грозный», «Бригада: Наследник», «Метро», «Выжить после», «Охота на дьявола», «Олеся», «Водоворот», «Ищу козла», «Самый Новый год!», «Моя большая тайна», «Вне себя», «Ника» и других.

Всего в его фильмографии более 40 работ.

Также Макаревич пишет электронную музыку в стиле трип-хоп под псевдонимом James Oclahoma и выступает как стендап-комик.

«Пока я с душой и полноценными силами что-то делаю — это работа в удовольствие. Иногда что-то уходит в состояние хобби. У меня так с музыкой часто происходит: когда много съемок или проектов, для меня она остается просто отдушиной. Но в то же время, когда я саундтрек какой-то пишу, это становится, наоборот, основной работой — и остальное уходит на второй план. Главное — правильно себя распределять и любить все, что ты делаешь», — говорил он «Газете.Ru».

Что известно о личной жизни Макаревича

Иван Макаревич не раскрывает подробности своей личной жизни.

Актеру приписывали роман с однокурсницей Настасьей Самбурской, однако они эту информацию опровергали.

Фото: Софья Сандурская/ТАСС Иван Макаревич

Почему Макаревичу стыдно за роль в «Бригаде-2»

Иван Макаревич признавался, что ему стыдно за участие в проекте «Бригада-2».

«Каждый актер стремится быть избирательным. Я не исключение. Не хочу оказаться в ерунде, за которую потом придется краснеть. Мне в этом плане очень повезло с агентом Катей Сычевой, с которой я еще в институте познакомился после „Бригады-2“, — мне до сих пор стыдно за этот фильм. Я объяснил ей, что готов очень много сил потратить на то, чтобы никогда не идти на компромисс и потом оправдываться за плохое искусство. Поэтому лучше я буду сниматься раз в полгода-год, когда буду абсолютно уверен в том, за что придется отвечать», — объяснял он в интервью «Кинорепортеру».

Что Макаревич говорил о российском кино

Иван Макаревич говорил, что в России часто выпускают «бестолковые потуги».

«А какое может быть отношение? Оно есть, потому что у нас часто вылезает совершенно невероятное кино, которое сильнее любого западного, та же „Герда“ — это абсолютно мощнейшее кино. И периодически выпускаются бестолковые потуги, чтобы непонятно кого удивить, — это очень большая часть нашего кинематографа», — считает артист.

Что Макаревич говорил об отце

Родители Ивана Макаревича — Андрей Макаревич и Алла Голубкина — развелись, когда ему было два года. В интервью актер говорил, что отец принимал участие в его жизни, в том числе помогал материально.

«Отец помогал мне финансово, я этого не скрываю, но машины и квартиры или дорогие студии звукозаписи не дарил», — объяснял он.

Артист также утверждал, что в их семье никогда не обсуждался вопрос национальности, но было «классно понимать, что есть какая-то связь с Израилем».

«Честно скажу, что понятие о еврействе напрочь отсутствовало в нашей семье. Никто, конечно, наши корни не скрывал, просто об этом не говорили, не было нужды, и никакого „ощущения еврейства“ в моей жизни не присутствовало», — говорил Макаревич.

На тему спецоперации актер не высказывался. Также он никогда не комментировал мнение отца об СВО и России.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС Андрей Макаревич и его сын

Чем сейчас занимается Макаревич

Иван Макаревич продолжает творческую деятельность.

В 2023 году он снялся в проектах «Слово пацана. Кровь на асфальте» и «Бар „Один звонок“». В скором времени также должны выйти ленты «Идиот» и «Горизонт» с его участием.

Актер живет в Москве. По информации Telegram-канала SHOT, Андрей Макаревич в сентябре прошлого года заключил договор дарения, согласно которому его доля в московской квартире на Ленинском проспекте перешла сыну. Теперь Макаревичу-младшему принадлежат две трети объекта, еще одна доля записана на его мать.

«Лидер „Машины времени“ переписал свою долю в квартире „высокой культуры“ на сына. Итого теперь 2/3 принадлежит Ивану и 1/3 — его матери, бывшей жене рокера Алле Макаревич. В квартиру на Ленинском проспекте в Москве Макаревич переехал, когда женился на Алле. Там они воспитывали сына Ивана. Двушка площадью 56,5 „квадрата“ находится в историческом доме работников ВЦСПС 1940 года постройки, окна выходят прямо на памятник Юрию Гагарину. Сейчас стоимость такой квартиры оценивается в 27 млн рублей», — сообщал SHOT.

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