Нагиев, армия Израиля, молчание об СВО: куда пропал Алексей Климушкин

Фото: legion-media.ru/Persona Stars

Алексей Климушкин

Актер Алексей Климушкин прославился благодаря сериалу «Универ». Чем он занимается сейчас, что известно о его личной жизни и дружбе с Дмитрием Нагиевым?

Чем известен Климушкин

Алексей Климушкин родился 2 мая 1965 года в Санкт-Петербурге. Окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК) по специальности «актер, режиссер театра и кино».

В 1990-е годы Климушкин под псевдонимом Аркадий Арнаутский работал диджеем на «Радио Модерн». Затем перешел на радио «Ностальжи».

Вместе с хореографом Егором Дружининым он руководил театрально-танцевальным коллективом ресторана «Валхалл» в Санкт-Петербурге.

С 2002 по 2005 год Климушкин работал режиссером-постановщиком на канале ТНТ. Он создал проекты «Окна», «Бремя денег» и «Дом».

Известность артисту принесла роль Сильвестра Андреевича Сергеева в сериале «Универ», который выходил на ТНТ с 2008 по 2011 год. Также он снимался в спин-оффе проекта «СашаТаня».

Помимо этого, Климушкин играл в картинах «Черный ворон», «Нож в облаках», «Спецназ-3», «Червь», «Волшебник», «Роковое сходство», «Улицы разбитых фонарей — 9», «Юрочка» и других. Всего в его фильмографии на данный момент 17 работ.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Алексей Климушкин

Что известно о личной жизни Климушкина

Алексей Климушкин не раскрывает подробностей о своей личной жизни.

Известно, что актер женат. У него есть двое сыновей.

«Не могу сказать, что моя семья — идеальная пара. Но, возможно, именно потому, что мы редко виделись, нам удалось сохранить некоторый трепет. К тому же семья у меня не актерская, и это сыграло добрую службу», — признавался Климушкин.

Какую трагедию пережил Климушкин

Алексей Климушкин рассказывал, что тяжело переживал смерть родителей.

«Провожать в последний путь родителей — это все равно что зубами вскрывать асфальт. Такой вот скрежет по стеклу. Лет семь я не мог отойти от ухода мамы, столько же после папы. Я не знаю, как к этому готовиться или готовить, но это необходимо», — признавался он в YouTube-шоу «PROжизнь».

Что Климушкин говорил о российской армии

В 2021 году актер в беседе с газетой «Жизнь» затронул тему дедовщины в российской армии. Он считает, что ее можно искоренить.

«Тому есть примеры. Армии Израиля и Швейцарии боеспособные, и там дедовщина сведена максимально на нет, хотя уроды встречаются везде. Когда я служил во флоте, дедовщина была в махровом виде. Помню, у нас был мальчик из Новосибирска. Как его призвали во флот, я не понимаю, потому что его лобная часть шевелилась туда-сюда, у него там пластина была. С психикой тоже были проблемы. И над ним издевались. И вот он, отслужив полтора года, начал издеваться сам. Для меня это было запредельно! Как же так? Я тоже не святой, и один раз мне пришлось отвесить ему пенделя! Еще вспоминается случай до армии. Помню, мы ночью отмечали окончание школы около Нарвских ворот. Естественно, выпивали, но никоим образом не были агрессивны. Когда мы собрались ехать домой, на нас с моим другом напали три здоровых пьяных мента и начали нас колошматить. В какой-то момент у меня произошла отключка, и я начал им очень хорошо отвечать. Когда я дал в бубен одному менту, он утерся кровью и сказал: „Правильный пацан, таких, как мы, так и надо“», — говорил он.

Климушкин никогда не делал публичных заявлений на тему Украины и СВО.

Почему Климушкин перестал общаться с Нагиевым

На первом курсе Алексей Климушкин познакомился с Дмитрием Нагиевым и Игорем Лифановым. Они сразу нашли общий язык и решили организовать трио «Красная шапочка». Артисты вместе придумывали номера для капустников и скетч-шоу и получали главные роли в спектаклях. В 2001 году приятели также поставили спектакль «Кыся» по роману Владимира Кунина, где играли главные роли.

В 2007 году Климушкина позвали сниматься в «Универ», и его популярность стала набирать обороты. По мнению актера, именно это стало причиной разлада в их отношениях.

«Ребята привыкли, что я всегда немного позади. А тут я трижды за два месяца заранее предупреждаю, чтобы мне замену в „Кысе“ нашли. И кто-то вдруг повернул ситуацию так, что Климушкин, наглый мальчик, кинул всех. Меня из спектакля убрали», — комментировал он.

Артист также рассказывал, что на протяжении нескольких лет в Прощеное воскресенье отправлял бывшим друзьям сообщения, но не получал ответа.

Чем сейчас занимается Климушкин

В прошлом году Алексей Климушкин ушел из сериала «СашаТаня». Решение было принято по личным причинам, подробности неизвестны.

Поклонники предположили, что артист решил сосредоточиться на новых проектах, однако пока о дальнейших творческих планах Климушкина информации нет.

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