Слухи об «отмене», СВО, проблемы из-за отца: где сейчас Елизавета Боярская

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Елизавета Боярская

Заслуженная артистка России Елизавета Боярская продолжает творческую деятельность. Что известно о ее личной жизни и мнении о спецоперации?

Чем известна Боярская

Елизавета Боярская родилась 20 декабря 1985 года в Санкт-Петербурге в семье народного артиста РСФСР Михаила Боярского и народной артистки России Ларисы Луппиан. Окончила Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства.

Боярская снималась в картинах «Убойная сила», «Демон полдня», «Бункер», «Первый после Бога», «Грозовые ворота», «Вы не оставите меня», «Адмиралъ», «Не скажу», «Сказка. Есть», «Пять невест», «Матч», «Шерлок Холмс», «Долгий путь домой», «Охотники за головами», «Великая», «Фантазия белых ночей», «Анна Каренина», «Ворона», «Иванов», «Живые мемории», «Манюня», «Без правил» и других.

Всего в ее фильмографии более 70 работ.

Что известно о личной жизни Боярской

В 2010 году Елизавета Боярская вышла замуж за актера Максима Матвеева, с которым познакомилась на съемках фильма «Не скажу». На момент их знакомства Матвеев был женат на коллеге Яне Сексте.

«Мне одного часа хватило для того, чтобы понять: я влюблена невероятно. Но на тот момент Максим был женат. Там была такая непростая история», — рассказывала Боярская в YouTube-шоу «Света вокруг света».

В браке родилось двое сыновей: Андрей и Григорий.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Елизавета Боярская и Максим Матвеев

Что Боярская говорила о своем детстве

Елизавета Боярская признавалась, что в детстве ей немного не хватало «нормальности». По ее словам, популярность ее отца Михаила Боярского постоянно проявлялась в бытовой жизни.

«Папины популярность и известность меня не то чтобы расстраивали, но это было скорее минусом, чем плюсом. Идешь за руку с папой, просто гуляешь, ты хочешь побыть с папой, а папу у тебя разрывают на 100 кусков, пальцем показывают. Это ужасно», — вспоминала актриса.

Что Боярская говорила о спецоперации

В день начала спецоперации Елизавета Боярская опубликовала в соцсетях изображение белого голубя мира и рассказала о своих переживаниях.

«Больно. Страшно. Немыслимо. Люди хотят жить без страха за себя и своих детей. Мы все можем и умеем дружить, делиться, помогать, откликаться, слышать, сострадать, создавать, любить. Но почему-то судьбоносные решения принимаются абсолютным меньшинством, а исполняет эти решения и подвергается последствиям от этих решений абсолютное большинство», — написала актриса.

Также Боярская пояснила, что выступает за установление мира и хочет, чтобы «все скорее закончилось».

После высказывания артистки появились слухи о том, что она попала в так называемый черный список и больше не будет сниматься в фильмах, но режиссер Карен Шахназаров опроверг эту информацию.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Елизавета Боярская

«Я — режиссер, и мне никто не говорит, чтобы я ограничивал артистов в ролях на основании какого-то списка. Такого списка не существует, это сплетни. Я профессиональный режиссер, глава студии „Мосфильм“, и мне никто не говорил, что кого-то нельзя снимать из-за высказываний. Они высказываются, по их поводу тоже высказываются», — комментировал он.

Чем сейчас занимается Боярская

Елизавета Боярская продолжает творческую деятельность.

В 2023 году она снялась в лентах «110», «Цикады» и «Я тебя люблю — Je t’aime».

В 2024 году вышла драма «Чайка» с ее участием. Также в скором времени можно будет увидеть картины «Малышарики. День рождения», «Декоратор» и «Мой друг КотоПушкин» с Боярской.

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