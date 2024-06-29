Критика «Сватов», больница, враг России: где сейчас актер Анатолий Васильев

Фото: Анатолий Васильев/РИА Новости

Анатолий Васильев

Народный артист России Анатолий Васильев продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, почему ушел из сериала «Сваты», что говорил о Владимире Зеленском?

Чем известен Васильев

Анатолий Васильев родился 6 ноября 1946 года в Нижнем Тагиле. Окончил Школу-студию МХАТ.

Актер снимался в картинах «Степь», «Васса Железнова», «Экипаж», «Крик гагары», «Мужики!..», «Любимая женщина механика Гаврилова», «Надежда и опора», «Грубая посадка», «Свободное падение», «Свободная зона», «Папа», «Охотники за иконами», «Татьянин день», «Сваты», «Отцы и дети», «Медвежий угол», «Андреевский флаг», «Сестричка» и других.

Всего в его фильмографии более 70 работ.

Что известно о личной жизни Васильева

Первой женой Анатолия Васильева была народная артистка России Татьяна Васильева (Ицыкович), с которой он познакомился во время учебы в вузе. В браке родился сын Филипп. Он тоже стал актером.

Вторая жена — шеф-редактор канала «Культура» Вера Васильева. У супругов есть дочь Варвара.

Что известно о состоянии здоровья Васильева

В марте 2024 года в СМИ появилась информация, что Анатолий Васильев оказался в больнице, куда его доставили из-за полученной при падении травмы колена.

Спустя время актер опроверг сообщения о госпитализации, назвав их недоразумением.

«Это какое-то недоразумение. Травма колена? Нет, ничего подобного», — прокомментировал он.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Анатолий Васильев

Почему Васильев ушел из сериала «Сваты»

Анатолий Васильев объяснял, что перестал сниматься в «Сватах», поскольку, по его мнению, сериалу не хватало глубины.

Он отметил, что у команды был для этого ресурс, но сценарии получались поверхностными.

«У меня очень большая творческая неудовлетворенность накопилась. Я считал, и до сих пор уверен, что при такой любви, при таком уважении и при такой мощной команде — а у нас там только сценаристов было восемь человек! — можно было бы сделать сериал много лучше. И фактура была качественная, и работали все неплохо. Единственное, чего я хотел, — чтобы мы стали поглубже, покрупнее, поинтереснее для человеческой души», — признавался актер aif.ru.

Что Васильев говорил о Кошмал

После начала спецоперации сыгравшая в «Сватах» украинская актриса Анна Кошмал раскритиковала действия России и поссорилась с коллегами. Она заявила, что новый сезон проекта никогда не выйдет, а дружбу с экранными родственниками назвала ошибкой.

Анатолий Васильев считает, что подобной ситуации можно было бы избежать, если бы создатели сериала были более осмотрительными. По мнению артиста, все «пошло под откос» после того, как сменился режиссер. Васильев подчеркнул, что если бы Юрий Морозов, снимавший первые сезоны, продолжил работу, то история вокруг картины была бы иной.

«С ним было очень интересно работать, и то, что его убрали, — это, конечно, потеря для ленты, а не вот это вот все с Кошмал и другими», — прокомментировал он NEWS.ru.

Что Васильев говорил о Зеленском

Анатолий Васильев отмечал, что даже представить себе не мог, что президент Украины Владимир Зеленский станет врагом для России.

Артист напомнил, что Зеленский раньше много снимался в России, а также приглашал российских коллег в свои проекты. Именно его студия «Квартал 95» занималась производством «Сватов».

«Я считаю, что в силу своей политической неподготовленности он не до конца понимал, что вообще может случиться в перспективе. И сейчас только, думаю, у него открываются глаза на что-то. Но теперь уже сложнее и сложнее свернуть назад и признать свою ошибку. А начиналось все, думаю, в глазах Зеленского радужно», — высказывался Васильев.

Он считает, что Зеленский мог попытаться не вступать в конфликт с РФ, но «стал политической марионеткой в чужих руках».

«Причем марионеткой испуганной, которая не просто двигается по чужой команде, но при этом еще и делает вид, что все, что им совершается, — это его собственная инициатива», — отмечал актер.

Чем сейчас занимается Васильев

Анатолий Васильев продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектакле «Семейный ужин в половине второго».

В скором времени также должна выйти комедия «Мое собачье дело» с участием Васильева.

Читайте также:

Проблемы в США, критика РФ, гнев Собчак: куда пропал юморист Таир Мамедов

Пугачева, потеря друзей из-за СВО, русофобия: как живет актер Борис Галкин

Зона СВО, бег в бронежилете, запрещенные вещества: как живет Аристарх Венес