MK.RU: в Москве госпитализировали актера Анатолия Васильева

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Анатолий Васильев

MK.RU сообщает, что заслуженного артиста России Анатолия Васильева госпитализировали в Москве. По данным издания, актер попал в больницу в пятницу, 8 марта, из-за травмы колена.

Как стало известно изданию, 84-летний актер театра на Таганке упал и травмировал ногу. Его доставили в медучреждение из квартиры в Большом Власьевском переулке для диагностики.

Советский и российский артист родился 6 ноября 1946 года в Нижнем Тагиле. В 1969 году он окончил Школу-студию МХАТ. Васильев сыграл во многих спектаклях, в том числе «Все в саду» Эдварда Олби и «Ложь для узкого круга» Афанасия Салынского. Артист является одним из создателей спектакля Юрия Любимова «Добрый человек из Сезуана», также он сочинил музыку для постановки и исполнил в ней роль.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что российского юмориста Евгения Петросяна срочно госпитализировали в Москве. По данным канала, у него выявили перелом предплечья со смещением. Авторы утверждали, что Петросян накануне днем упал во время променада на Лесной улице в центре Москвы. Как сообщает источник, юмористу сразу вызвали скорую помощь. Сам артист отказался рассказывать подробности своего состояния здоровья и заявил, что на настоящий момент проходит «штатную проверку» в больнице.