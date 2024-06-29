Проблемы в США, критика РФ, гнев Собчак: куда пропал юморист Таир Мамедов

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Таир Мамедов

Юморист Таир Мамедов уехал из России в 2013 году. Где и как он живет сейчас, что говорил о спецоперации?

Чем известен Мамедов

Таир Мамедов родился 2 октября 1981 года в Баку.

После окончания школы он поступил в медицинское училище и получил специальность «фельдшер-лаборант». Далее он один год учился в Российском университете дружбы народов на медицинском факультете. Однако понял, что с медициной связывать жизнь не хочет, и в 1998 году стал студентом Российского нового университета, где получил специальность психолога-консультанта.

В годы учебы Мамедов начал играть в университетской команде КВН. Она выступала в Премьер-лиге, и вскоре он оказался в столичной команде «Москвой объединенные». Завоевав много призов и званий, коллектив распался в первой половине 2000-х годов.

В 2005 году артист начал сниматься в шоу Comedy Club, выходящем на канале ТНТ. В 2008 году он покинул проект.

«В какой-то момент я для себя решил, что для меня Сomedy стал не таким интересным, что есть иные возможности самореализовываться, и абсолютно мирно ушел», — объяснял юморист.

Помимо этого, Мамедов пробовал себя как телеведущий. Он работал в передачах «13 злобных зрителей», «Король ринга», «Детектор правды», «Love Машина», «Любовь с первого взгляда», «Каникулы в Мексике» и других.

Также артист снимался в кино. Его можно увидеть в картинах «Очень русский детектив», «Что творят мужчины!», «Женщины против мужчин» и других.

Что известно о личной жизни Мамедова

В 2013 году Таир Мамедов эмигрировал в США. Там он познакомился с русскоязычной американкой и женился на ней.

Супруги воспитывают двоих детей. Их наследники имеют двойное гражданство.

Почему Мамедов уехал из России

Таир Мамедов живет в Лос-Анджелесе с 2013 года. Он заявлял, что считает Америку своим домом.

«Мой дом — Америка навсегда. Дом — это дом. А в прекрасную Россию будущего я с удовольствием буду приезжать американским туристом, тратить мои доллары. Я там могу вполне выполнять какие-то заказы, проекты, работать. Но всегда буду возвращаться домой в Америку. Потому что прекрасная Россия будущего — как Нарния. Фантастическая страна, в которой прекрасно побывать, но в какой-то момент из этого шкафа нужно возвращаться», — говорил телеведущий.

Мамедов считает, что оставшихся в России артистов ждет тяжелое будущее, так как им «закрыта дорога в цивилизованный мир».

«Я не знаю, понимают ли российские артисты или нет, но им закрыта дорога в цивилизованный мир на ближайшие годы. Они могут забыть про концерты в Европе или Америке. Мы не говорим о Борисе Гребенщикове (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) или Андрее Макаревиче (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Как Паша Воля получит визу для концерта в Америке? Никак», — комментировал он на YouTube-шоу «Говорящие головы».

Также юморист подчеркивал, что положительно относится к «отмене» российских артистов за рубежом.

«Если деятель искусства сам лезет в политику, делает политическое заявление, то он должен нести за это ответственность», — считает Мамедов.

Фото: Алексей Филиппов/ТАСС Таир Мамедов

Что Мамедов говорил о спецоперации

После начала спецоперации Таир Мамедов обратился к бывшим коллегам по юмористическому цеху и раскритиковал некоторых из них за молчание, упрекнув в «трусости и лицемерии».

Тогда журналист Ксения Собчак предположила, что таким способом Мамедов сводит счеты с Гариком Мартиросяном и другими экс-коллегами.

«Таир Мамедов сводит счеты с Мартиросяном и бывшими коллегами, упрекая их в трусости — за молчание. Имеет ли право Таир Мамедов, проживающий в Америке, судить человека за молчание в России? Давайте каждый будет судить прежде всего сам себя — и за трусость, и за смелость. Это же тоже про ненависть, про выяснение, кто лучше, а кто хуже, а не про объединение», — предположила телеведущая.

Чем сейчас занимается Мамедов

Таир Мамедов организует квизы для русскоговорящих жителей Лос-Анджелеса.

«Мои квизы отличает акцент на развлекательность, юмор и технологический подход. Позже появился еще один формат — „Музыкайф“, сочетающий лучшее из квизов, караоке и „угадай мелодию“, который рассчитан на еще более широкую аудиторию», — рассказывал телеведущий в соцсетях.

До квизов он занимался организацией квестов в реальном времени, однако идея приостановилась из-за пандемии COVID-19.

Помимо этого, у Мамедова был музей селфи в Лос-Анджелесе. Но пандемия ударила и по этому бизнесу.

«Музей закрылся и просто не выдержал долгих лет ожидания открытия. Но его удалось перенести в Лас-Вегас, где развлекательная индустрия работает всегда. И сейчас он живет в Лас-Вегасе», — объяснял юморист.

В 2020 году Мамедов стал продюсером российской программы «Золото Геленджика», выходящей на канале ТНТ.

В феврале этого года артист запустил франшизу своих квизов и проектов «Музыкайф».

«Для иммигрантов это самый быстрый, выгодный и эффективный способ начать зарабатывать и растить свою аудиторию», — пообещал он.

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