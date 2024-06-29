Зона СВО, бег в бронежилете, запрещенные вещества: как живет Аристарх Венес

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Аристарх Венес

Актер Аристарх Венес прославился благодаря сериалу «Кадетство». Где он снимается сейчас, что говорил о спецоперации?

Чем известен Венес

Аристарх Венес родился 4 октября 1989 года в Москве в семье актеров Виктора Венеса и актрисы Светланы Шибаевой.

В 15-летнем возрасте он стал студентом Школы-студии МХАТ, но обучение там не закончил. В 2010 году Венес поступил во ВГИК.

Артист снимался в картинах «Кодекс чести», «Кадеты», «Кадетство», «Папины дочки», «Кремлевские курсанты», «Только любовь», «12 месяцев», «Анжелика», «Закон каменных джунглей», «Пятница», «За гранью реальности», «Спящие-2», «Детективный синдром», «Водоворот», «Мастер», «Киберъ» и других.

Всего в его фильмографии более 30 работ.

Что известно о личной жизни Венеса

По данным СМИ, сейчас Аристарх Венес не женат. Известно, что в 2009 году он собирался узаконить отношения с девушкой по имени Татьяна, однако в итоге пара рассталась.

СМИ также сообщали о романах Венеса с певицей Анной Шурочкиной (Нюшей) и Мирославой Карпович.

После этого в Сети появились снимки актера с фотографом Анной Горбачевой. Однако вскоре влюбленные расстались.

В 2018 году Венесу приписывали отношения с Эвелиной Бледанс. Артисты играли в одном спектакле, однако Венес опроверг информацию о романе с Бледанс и заявил, что их связывают исключительно рабочие отношения.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Аристарх Венес

Что известно о вредных привычках Венеса

В 2021 году Аристарх Венес признался, что употреблял запрещенные вещества. Однако, по его словам, он смог избавиться от вредной привычки.

«Отрицать тот факт, что я пробовал запрещенные препараты, я не стану. Это действительно случилось. И это были разные вещества и средства. Но вместе с тем порядка семи-восьми лет в моей жизни нет ничего, от слова „совсем“. И это моя принципиальная позиция», — рассказывал артист Tepelrogramma.pro.

Что Венес говорил о спецоперации

Аристарх Венес поддерживает проведение спецоперации. Он отмечал, что помогает российской армии.

«Самые лучшие ребята нашей страны сейчас находятся там, в зоне проведения СВО, это однозначно. Лучший генофонд, лучшие пацаны там. Надо помогать бойцам всегда, и мы всегда помогаем — я и мой коллектив. Со своими близкими мы всегда помогаем, тихо, но у нас всегда все адресно. Отправляем машины, фуры», — рассказал Венес в интервью «Народному фронту».

Кроме того, актер снялся в сериале «20/22», в котором его герой Данила, московский студент, в первые месяцы начала боевых действий отправился в зону спецоперации, где находится его брат. Съемки картины проходили в Мариуполе, Москве, Подмосковье, а также в Ростовской области.

«Вообще картина лично для меня — одна из самых тяжелых физически. Я в очень хорошей форме, я с запасом, скажем так, вывез, но было очень тяжело. И в бронике бегал настоящем, это была моя хотелка, чтобы ноги не врали», — делился Венес с NEWS.ru.

Чем сейчас занимается Венес

Аристарх Венес продолжает творческую деятельность.

В 2023 году актер снялся в картинах «Самая большая луна», «Гид и большие соблазны», «Экстрасенсы» и «20/22».

В скором времени также должны выйти ленты «Мальвина» и «Трудная» с его участием.

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