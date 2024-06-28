Слова об СВО, уход из власти, позорные санкции: где сейчас Алина Кабаева

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Алина Кабаева

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева после завершения спортивной карьеры занялась политической и общественной деятельностью. Как она живет сейчас, почему на нее наложили санкции?

Чем известна Кабаева

Алина Кабаева родилась 12 мая 1983 года в Ташкенте. Заниматься художественной гимнастикой она начала в 3,5 года. Когда ей было 11 лет, родители перевезли ее в Москву, и она начала тренироваться у Ирины Винер и Веры Шаталиной.

В 1996 году Кабаева дебютировала в составе сборной России, выступила на юниорских соревнованиях в Японии, а в 1998 году на чемпионате Европы в Португалии заняла первое место в личном многоборье и стала абсолютной чемпионкой Европы.

Также она вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самая молодая чемпионка Европы среди взрослых: на тот момент Кабаевой было 15 лет.

Олимпийское золото она взяла на Играх в Афинах в 2004 году. Спортсменка является пятикратной чемпионкой Европы и шестикратной чемпионкой России.

Кабаева награждена орденами Дружбы, «За заслуги перед Отечеством» IV степени и югоосетинским орденом Почета. В 2013 году президент России Владимир Путин лично наградил чемпионку Почетной грамотой Президента РФ.

Спортивную карьеру она завершила в 2007 году после травмы ноги. В том же году Кабаева окончила Московский государственный университет сервиса по специальности «спортивный менеджмент», в 2009 году — Санкт-Петербургский государственный университет физической культуры имени П. Ф. Лесгафта.

Еще до ухода из спорта в 2007 году Кабаева являлась членом Общественной палаты Российской Федерации, а уже по окончании карьеры стала депутатом Госдумы, являлась заместителем председателя думского комитета по делам молодежи.

В сентябре 2014 года она завершила депутатскую деятельность и занялась медиабизнесом и благотворительностью.

Фото: Alexander Wilf/Global Look Press Алина Кабаева и Владимир Путин

Что Кабаева думает об СВО

После начала спецоперации Алина Кабаева оказалась в санкционном списке Великобритании и Канады. В последнем было указано, что «лица, попавшие под санкции 27 мая, близко связаны с руководством России».

В июне 2022 года против спортсменки ввел персональные санкции Европейский союз, к которому позже присоединились Швейцария и Австралия.

В августе того же года ограничения против Кабаевой ввели США, в сентябре — Новая Зеландия, в октябре — Япония. В феврале 2023 года Великобритания также включила в санкционный список ее маму.

Весной 2022 года Кабаева также жестко раскритиковала санкции против российских спортсменов, назвав их «позорными».

«Считаю, что более позорной страницы в истории мирового спорта не было никогда. Руководство многих международных спортивных организаций давно и под разными предлогами занимается совершенно неспортивными делами. Их „забота“ о мире так же лицемерна, как и борьба за чистый спорт. Они не беспокоились и не отстранили от соревнований ни одну страну, которая участвовала в уничтожении сотен тысяч мирных людей в Югославии, Ираке, Ливии, Сирии», — сказала Кабаева беседе с ТАСС.

Также она подчеркнула, что при этом «спортивных чиновников очень разозлило, когда Россия решила защитить Донбасс и Луганск от нацистов».

«Лицемерие высших спортивных чиновников — это очень мощный допинг. Он сильно влияет на успехи и качество мирового спорта. Если бы на лицемерие существовали пробы, никто из лицемеров никогда не получил бы допуска к управлению спортом высших достижений», — сказала Кабаева.

Чем сейчас занимается Кабаева

Алина Кабаева сейчас много времени проводит в Сочи, где вовлечена в жизнь собственной академии «Небесная грация», которую открыла в декабре 2022 года. На основе кандидатской диссертации олимпийской чемпионки была разработана уникальная учебная программа.

Помимо организации турниров, спортсменка проводит мастер-классы по художественной гимнастике.

В октябре этого года Кабаева завершила международный турнир «Игры стран» в своей академии в Сочи.

Также она является председателем совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа», в которую входят популярные российские телеканалы. НМГ также располагает активами в сфере сервисных услуг и высоких технологий.

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