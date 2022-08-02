США расширили санкции против России, внеся в списки Кабаеву США внесли в санкционный список 13 физических и 30 юридических лиц

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Алина Кабаева

Вашингтон расширил санкции против России, включив в списки 13 физических и более 30 юридических лиц, включая бывшую спортсменку Алину Кабаеву и главу «ФосАгро» Андрея Гурьева, говорится на сайте Минфина США. Под рестрикции также попал технопарк в Сколково.

Согласно информации американского Минфина, санкции коснулись бывшую спортсменку Алину Кабаеву. В списке значатся 36 юридических лиц.

Под санкциями США оказались российские металлурги: Дмитрий Пумпянский (бывший главный совладелец «Трубной металлургической компании») и Виктор Рашников (владелец Магнитогорского металлургического комбината). Также рестрикции затронули основателя «Еврохима» и СУЭК Андрея Мельниченко, а также совладельца аэропорта «Шереметьево» Александра Пономаренко.

Среди прочих лиц, США ввели ограничения против главы администрации Мариуполя Константина Иващенко, председателя Херсонской военно-гражданской администрации (ВГА), замглавы Херсонской ВГА Кирилла Стремоусова и Сергея Елисеева, возглавляющего правительство Херсонской области.

Кроме того, под рестрикции попали две яхты, предположительно, связанные с российскими физлицами.

В этот же день Канада добавила в санкционный список 43 физлица и 17 компаний из России. В него попали военнослужащие, которых ранее Украина обвинила в причастности к событиям в Буче, а также НИИ «Аргон», завод «Машиностроитель» в Перми, АО «Горизонт» и научно-производственное предприятие «Кант». При этом Оттава не уточняет, что именно послужило основанием для введения новых ограничений.